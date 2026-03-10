GOLD/FOREX
UAE flight status March 10: Latest Etihad, Emirates, flydubai, Air Arabia updates

Airports are urging passengers not to travel without confirmed tickets

Last updated:
Lekshmy Pavithran, Assistant Online Editor
3 MIN READ
Flying soon? Confirm your flight and bookings in advance
Flying soon? Confirm your flight and bookings in advance
Gulf News Archives

UAE airlines have resumed limited flights amid ongoing regional restrictions. Etihad Airways, Emirates, Air Arabia, and flydubai are operating selected routes to major destinations, prioritising safety and operational checks.

Passengers are advised to check flight status and confirm bookings before heading to airports, as schedules may change and some services remain restricted.

Etihad Airways

Etihad Airways is operating a limited schedule from Abu Dhabi to key destinations on March 10–12. Passengers with existing bookings will be accommodated, and tickets remain available at etihad.com.

Passengers are advised not to travel to the airport without a confirmed booking. Flights will operate only after all safety and security checks are completed.

Passenger guidance:

  • Check flight status online before travelling.

  • Ensure your contact details are up to date.

  • Tickets issued on or before 28 February for travel up to 21 March may be rebooked free of charge onto Etihad flights until May 15.

  • Refunds for travel until March 21 can be requested online or via travel agents.

Destinations include Ahmedabad, Amsterdam, Athens, Bangkok, Beijing, Bengaluru, Boston, Cairo, Delhi, Dubai, Jeddah, Karachi, London Heathrow, Manila, Melbourne, Mumbai, New York JFK, Paris, Riyadh, Sydney, Tokyo, and more. All flights are subject to operational approvals and may change depending on airspace conditions.

Emirates

Following partial reopening of regional airspace, Emirates is running a reduced schedule. Passengers transiting through Dubai will only be accepted if connecting flights are operating. Customers are urged not to visit airports without confirmed bookings.

FromDeparture airportToArrival airportDeparture timeArrival timeAircraft typeFlight numberDuration
DubaiDXBMelbourneMEL10:0006:00388Y / FJWYEK 40613:25
DubaiDXBPerthPER02:4517:45388V / FJWYEK 42010:35
DubaiDXBSydneySYD10:1507:15388Y / FJWYEK 41213:45
DubaiDXBSydneySYD02:0022:00388Y / FJWYEK 41413:30
DubaiDXBViennaVIE08:0512:05388L / FJYEK 12707:20
DubaiDXBDhakaDAC01:5508:5577WP / FJYEK 58204:25
DubaiDXBBrusselsBRU13:0518:0577WT / FJWYEK 18108:20
DubaiDXBRio de JaneiroGIG08:0515:0577WS / FJYEK 24714:50
DubaiDXBS�o PauloGRU09:0517:05388W / FJWYEK 26115:30
DubaiDXBTorontoYYZ03:1510:15388U / FJYEK 24115:40
DubaiDXBBeijingPEK03:2014:2077WM / FJWYEK 30607:25
DubaiDXBGuangzhouCAN10:5021:5077WR / FJYEK 36206:55
DubaiDXBHangzhouHGH04:1516:15359G / JWYEK 31007:45
DubaiDXBShanghaiPVG09:1521:1577WM / FJWYEK 30407:50
DubaiDXBShenzhenSZX10:4522:4577WM / FJWYEK 32807:15
DubaiDXBLarnacaLCA06:3509:3577WP / FJYEK 10905:05
DubaiDXBPraguePRG07:3512:35388J / JYEK 13907:55
DubaiDXBCopenhagenCPH07:3012:30388H / JYEK 15108:00
DubaiDXBCairoCAI15:0017:00388U / FJYEK 92304:15
DubaiDXBCairoCAI08:1010:10388U / FJYEK 92704:15
DubaiDXBAddis AbabaADD09:2512:2577LK / JWYEK 72304:15
DubaiDXBNiceNCE07:3512:35388V / FJWYEK 07708:00
DubaiDXBParisCDG02:3508:35388L / FJYEK 07108:25
DubaiDXBParisCDG07:0012:00388R / FJYEK 07308:25
DubaiDXBParisCDG14:0519:05388R / FJYEK 07508:25
DubaiDXBD�sseldorfDUS07:3012:3077WR / FJYEK 05508:00
DubaiDXBFrankfurtFRA02:3507:3577WM / FJWYEK 04308:00
DubaiDXBFrankfurtFRA07:4512:4577WR / FJYEK 04508:00
DubaiDXBFrankfurtFRA14:2019:20388L / FJYEK 04708:00
DubaiDXBHamburgHAM08:0512:0577WR / FJYEK 05907:50
DubaiDXBMunichMUC14:4519:45388J / JYEK 05107:45
DubaiDXBAccraACC07:2512:2577WR / FJYEK 78709:05
DubaiDXBAthensATH09:5014:5077WS / FJWYEK 20906:10
DubaiDXBConakryCKY07:4013:4077WP / FJYEK 79510:15
DubaiDXBConakryCKY07:4013:4077WP / FJYEK 79710:15
DubaiDXBHong KongHKG10:4021:40388M / FJWYEK 38007:10
DubaiDXBBudapestBUD09:1513:1577WP / FJYEK 11106:50
DubaiDXBAhmedabadAMD22:5002:50359G / JWYEK 53802:35
DubaiDXBAhmedabadAMD04:0008:00359G / JWYEK 54002:35
DubaiDXBBengaluruBLR03:4008:4077WP / FJYEK 56403:40
DubaiDXBBengaluruBLR13:3518:3577WP / FJYEK 56603:30
DubaiDXBBengaluruBLR21:3502:35388Y / FJWYEK 56803:35
DubaiDXBChennaiMAA21:0002:0077WH / JYEK 54203:45
DubaiDXBChennaiMAA02:5008:5077WR / FJYEK 54403:55
DubaiDXBChennaiMAA14:4520:4577WR / FJYEK 54603:55
DubaiDXBDelhiDEL04:2008:2077WR / FJYEK 51003:05
DubaiDXBDelhiDEL21:3002:3077WR / FJYEK 51203:10
DubaiDXBDelhiDEL15:1019:1077WR / FJYEK 51403:15
DubaiDXBDelhiDEL09:5514:5577WR / FJYEK 51603:15
DubaiDXBHyderabadHYD21:3002:3077WH / JYEK 52403:25
DubaiDXBHyderabadHYD03:3008:3077WR / FJYEK 52603:25
DubaiDXBHyderabadHYD14:4519:4577WR / FJYEK 52803:30
DubaiDXBKochiCOK02:4508:4577WP / FJYEK 53003:50
DubaiDXBKochiCOK21:4003:4077WP / FJYEK 53203:50
DubaiDXBKolkataCCU02:0007:0077WR / FJYEK 57004:10
DubaiDXBKolkataCCU13:1518:1577WM / FJWYEK 57204:05
DubaiDXBMumbaiBOM21:4002:40388W / FJWYEK 50003:05
DubaiDXBMumbaiBOM13:1517:15359G / JWYEK 50203:05
DubaiDXBMumbaiBOM03:5508:5577WM / FJWYEK 50403:00
DubaiDXBMumbaiBOM09:2513:2577WP / FJYEK 50603:00
DubaiDXBMumbaiBOM15:4020:4077WP / FJYEK 50803:15
DubaiDXBThiruvananthapuramTRV21:3003:3077WR / FJYEK 52204:00
DubaiDXBDenpasarDPS03:2516:25388J / JYEK 36809:05
DubaiDXBJakartaCGK10:5522:5577WP / FJYEK 35808:15
DubaiDXBDublinDUB13:4518:4577WM / FJWYEK 16309:10
DubaiDXBMilanMXP03:3008:3077WR / FJYEK 10107:50
DubaiDXBRomeFCO14:0018:0077WR / FJYEK 09507:45
DubaiDXBRomeFCO07:5512:55388L / FJYEK 09707:45
DubaiDXBTokyo HanedaHND08:2022:2077WT / FJWYEK 31209:10
DubaiDXBTokyo NaritaNRT02:5517:55388W / FJWYEK 31809:25
DubaiDXBNairobiNBO00:5505:5577WR / FJYEK 71705:10
DubaiDXBSeoulICN03:3016:30388L / FJYEK 32208:20
DubaiDXBKuala LumpurKUL10:4021:40388L / FJYEK 34207:15
DubaiDXBMal�MLE04:2009:2077WM / FJWYEK 65804:05
DubaiDXBMauritiusMRU10:3017:30388H / JYEK 70306:40
DubaiDXBCasablancaCMN07:2512:25388L / FJYEK 75108:45
DubaiDXBAmsterdamAMS02:3007:3077WR / FJYEK 14508:20
DubaiDXBAucklandAKL10:0511:05388Y / FJWYEK 44816:10
DubaiDXBLagosLOS10:3016:3077WP / FJYEK 78308:40
DubaiDXBOsloOSL06:4012:40359G / JWYEK 15908:30
DubaiDXBIslamabadISB03:1007:1077WH / JYEK 61203:05
DubaiDXBKarachiKHI18:1021:1077WP / FJYEK 60201:55
DubaiDXBLahoreLHE21:5001:5077WH / JYEK 62202:50
DubaiDXBManilaMNL03:4015:4077WP / FJYEK 33208:15
DubaiDXBManilaMNL09:2521:2577WH / JYEK 33408:10
DubaiDXBManilaMNL17:5506:5577WH / JYEK 33608:15
DubaiDXBWarsawWAW07:1511:1577WR / FJYEK 17907:05
DubaiDXBLisbonLIS14:0019:0077WM / FJWYEK 19309:10
DubaiDXBMoscowDME13:5020:50388L / FJYEK 13108:00
DubaiDXBMoscowDME06:5513:55388U / FJYEK 13308:00
DubaiDXBSt. PetersburgLED13:1021:1077WP / FJYEK 17509:00
DubaiDXBJeddahJED00:1502:15388L / FJYEK 80103:10
DubaiDXBJeddahJED15:4518:45388U / FJYEK 80303:15
DubaiDXBJeddahJED07:0509:05388R / FJYEK 80503:15
DubaiDXBMedinaMED14:2016:2077WP / FJYEK 80902:50
DubaiDXBRiyadhRUH17:4018:4077WM / FJWYEK 81702:05
DubaiDXBRiyadhRUH07:0008:0077WM / FJWYEK 81902:00
DubaiDXBSeychellesSEZ02:4007:4077WR / FJYEK 70504:25
DubaiDXBSingaporeSIN21:0008:00388U / FJYEK 31407:30
DubaiDXBCape TownCPT09:1016:1077WM / FJWYEK 77009:35
DubaiDXBJohannesburgJNB14:2520:2577WM / FJWYEK 76508:10
DubaiDXBJohannesburgJNB23:2505:2577WR / FJYEK 76708:10
DubaiDXBBarcelonaBCN03:0508:0577LK / JWYEK 25508:10
DubaiDXBMadridMAD06:5512:55388L / FJYEK 14108:45
DubaiDXBMadridMAD14:1519:1577WM / FJWYEK 14308:40
DubaiDXBColomboCMB02:3508:3577WM / FJWYEK 65004:15
DubaiDXBColomboCMB10:0515:05359U / JWYEK 65404:20
DubaiDXBColomboCMB12:5518:55359U / JWYEK 65404:20
DubaiDXBStockholmARN07:2012:2077WR / FJYEK 15708:20
DubaiDXBGenevaGVA13:4018:4077WT / FJWYEK 08308:05
DubaiDXBZ�richZRH15:0519:05388M / FJWYEK 08507:45
DubaiDXBTaipeiTPE03:4015:40388L / FJYEK 36607:55
DubaiDXBBangkokBKK08:5518:5577WH / JYEK 37006:10
DubaiDXBBangkokBKK02:5512:55388R / FJYEK 38406:10
DubaiDXBPhuketHKT03:0012:0077WR / FJYEK 37806:05
DubaiDXBTunisTUN08:4012:40359G / JWYEK 74706:55
DubaiDXBIstanbulIST13:2018:2077WR / FJYEK 12106:10
DubaiDXBIstanbulIST09:3014:30388U / FJYEK 12306:10
DubaiDXBBirminghamBHX06:4011:40388H / JYEK 03909:00
DubaiDXBEdinburghEDI14:1019:10359G / JWYEK 02308:55
DubaiDXBGlasgowGLA06:4011:40388R / FJYEK 02708:55
DubaiDXBLondon GatwickLGW14:4019:40388U / FJYEK 00708:50
DubaiDXBLondon HeathrowLHR02:5007:50388M / FJWYEK 00308:10
DubaiDXBLondon HeathrowLHR10:0515:05388Y / FJWYEK 00508:15
DubaiDXBManchesterMAN07:4012:4077WM / FJWYEK 02108:25
DubaiDXBNew York JFKJFK02:3008:30388M / FJWYEK 20214:00
DubaiDXBNew York NewarkEWR14:1520:15388Y / FJWYEK 21013:45
DubaiDXBWashington IADIAD03:1009:1077WM / FJWYEK 22413:40
DubaiDXBBostonBOS03:5009:50388M / FJWYEK 23213:35
DubaiDXBChicago ORDORD03:1509:15388Y / FJWYEK 23614:00
DubaiDXBLos AngelesLAX09:1015:10388Y / FJWYEK 21616:00
DubaiDXBSan FranciscoSFO09:2015:20388M / FJWYEK 21816:05
DubaiDXBDallas/Fort WorthDFW09:1515:15388L / FJYEK 23016:15
DubaiDXBHouston IAHIAH09:1515:15388Y / FJWYEK 23416:15
DubaiDXBSeattleSEA03:2509:25388L / FJYEK 22216:30
DubaiDXBAtlantaATL02:5008:50388M / FJWYEK 22614:50
DubaiDXBMiamiMIA04:0510:05388M / FJWYEK 24015:05
DubaiDXBTorontoYYZ03:1510:15388U / FJYEK 24115:40
DubaiDXBMontrealYUL08:0515:05388Y / FJWYEK 24315:35
DubaiDXBVancouverYVR08:5515:55388Y / FJWYEK 24516:10
DubaiDXBMexico CityMEX08:5016:50388U / FJYEK 26315:50
DubaiDXBS�o PauloGRU09:0517:05388W / FJWYEK 26115:30
DubaiDXBRio de JaneiroGIG08:0515:0577WS / FJYEK 24714:50
DubaiDXBSantiagoSCL08:1018:10388U / FJYEK 26516:00
DubaiDXBBuenos AiresEZE08:1018:10388U / FJYEK 26716:10
DubaiDXBLimaLIM08:1018:10388U / FJYEK 26916:10
DubaiDXBBogot�BOG08:1518:15388U / FJYEK 27116:00

Customer options for bookings between February 28 and March 31:

  • Rebook to another flight on or before 30 April. Contact your travel agent if booked through one, or Emirates directly if booked online.

  • Request a refund via the online form or through your agent.

City check-in points in Dubai remain temporarily closed. Flight updates and operational notices are available on emirates.com. 

flydubai

flydubai is operating a reduced network schedule. Passengers booked between February 28 and March 31 may rebook within 30 days at no extra charge. Only operating connecting flights via Dubai are accepted. Flight durations and transit times may be longer due to temporary rerouting.

Passengers should:

  • Check flight status before heading to the airport.

  • Book or manage flights via the website, app, Contact Centre (+971 600 54 44 45), Travel Shops, or authorised agents.

  • Ensure contact details are up to date.

The airline thanks customers for their patience as operations gradually resume with safety as the top priority.

Travellers in the UAE should check flight status and confirm bookings before travelling. Etihad Airways, Emirates, Air Arabia, and flydubai are gradually restoring flights while maintaining strict safety and operational protocols.

 Air Arabia

Air Arabia has resumed a limited number of flights to and from the UAE. Bookings can be made through the website, mobile app, or travel agents. Passengers affected by previous cancellations may rebook if modification or refund options remain unused. 

Confirm bookings before travel

