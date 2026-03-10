UAE flight status March 10: Latest Etihad, Emirates, flydubai, Air Arabia updates

Airports are urging passengers not to travel without confirmed tickets
UAE airlines have resumed limited flights amid ongoing regional restrictions. Etihad Airways, Emirates, Air Arabia, and flydubai are operating selected routes to major destinations, prioritising safety and operational checks.
Passengers are advised to check flight status and confirm bookings before heading to airports, as schedules may change and some services remain restricted.
Etihad Airways is operating a limited schedule from Abu Dhabi to key destinations on March 10–12. Passengers with existing bookings will be accommodated, and tickets remain available at etihad.com.
Passengers are advised not to travel to the airport without a confirmed booking. Flights will operate only after all safety and security checks are completed.
Passenger guidance:
Check flight status online before travelling.
Ensure your contact details are up to date.
Tickets issued on or before 28 February for travel up to 21 March may be rebooked free of charge onto Etihad flights until May 15.
Refunds for travel until March 21 can be requested online or via travel agents.
Destinations include Ahmedabad, Amsterdam, Athens, Bangkok, Beijing, Bengaluru, Boston, Cairo, Delhi, Dubai, Jeddah, Karachi, London Heathrow, Manila, Melbourne, Mumbai, New York JFK, Paris, Riyadh, Sydney, Tokyo, and more. All flights are subject to operational approvals and may change depending on airspace conditions.
Following partial reopening of regional airspace, Emirates is running a reduced schedule. Passengers transiting through Dubai will only be accepted if connecting flights are operating. Customers are urged not to visit airports without confirmed bookings.
|From
|Departure airport
|To
|Arrival airport
|Departure time
|Arrival time
|Aircraft type
|Flight number
|Duration
|Dubai
|DXB
|Melbourne
|MEL
|10:00
|06:00
|388Y / FJWY
|EK 406
|13:25
|Dubai
|DXB
|Perth
|PER
|02:45
|17:45
|388V / FJWY
|EK 420
|10:35
|Dubai
|DXB
|Sydney
|SYD
|10:15
|07:15
|388Y / FJWY
|EK 412
|13:45
|Dubai
|DXB
|Sydney
|SYD
|02:00
|22:00
|388Y / FJWY
|EK 414
|13:30
|Dubai
|DXB
|Vienna
|VIE
|08:05
|12:05
|388L / FJY
|EK 127
|07:20
|Dubai
|DXB
|Dhaka
|DAC
|01:55
|08:55
|77WP / FJY
|EK 582
|04:25
|Dubai
|DXB
|Brussels
|BRU
|13:05
|18:05
|77WT / FJWY
|EK 181
|08:20
|Dubai
|DXB
|Rio de Janeiro
|GIG
|08:05
|15:05
|77WS / FJY
|EK 247
|14:50
|Dubai
|DXB
|S�o Paulo
|GRU
|09:05
|17:05
|388W / FJWY
|EK 261
|15:30
|Dubai
|DXB
|Toronto
|YYZ
|03:15
|10:15
|388U / FJY
|EK 241
|15:40
|Dubai
|DXB
|Beijing
|PEK
|03:20
|14:20
|77WM / FJWY
|EK 306
|07:25
|Dubai
|DXB
|Guangzhou
|CAN
|10:50
|21:50
|77WR / FJY
|EK 362
|06:55
|Dubai
|DXB
|Hangzhou
|HGH
|04:15
|16:15
|359G / JWY
|EK 310
|07:45
|Dubai
|DXB
|Shanghai
|PVG
|09:15
|21:15
|77WM / FJWY
|EK 304
|07:50
|Dubai
|DXB
|Shenzhen
|SZX
|10:45
|22:45
|77WM / FJWY
|EK 328
|07:15
|Dubai
|DXB
|Larnaca
|LCA
|06:35
|09:35
|77WP / FJY
|EK 109
|05:05
|Dubai
|DXB
|Prague
|PRG
|07:35
|12:35
|388J / JY
|EK 139
|07:55
|Dubai
|DXB
|Copenhagen
|CPH
|07:30
|12:30
|388H / JY
|EK 151
|08:00
|Dubai
|DXB
|Cairo
|CAI
|15:00
|17:00
|388U / FJY
|EK 923
|04:15
|Dubai
|DXB
|Cairo
|CAI
|08:10
|10:10
|388U / FJY
|EK 927
|04:15
|Dubai
|DXB
|Addis Ababa
|ADD
|09:25
|12:25
|77LK / JWY
|EK 723
|04:15
|Dubai
|DXB
|Nice
|NCE
|07:35
|12:35
|388V / FJWY
|EK 077
|08:00
|Dubai
|DXB
|Paris
|CDG
|02:35
|08:35
|388L / FJY
|EK 071
|08:25
|Dubai
|DXB
|Paris
|CDG
|07:00
|12:00
|388R / FJY
|EK 073
|08:25
|Dubai
|DXB
|Paris
|CDG
|14:05
|19:05
|388R / FJY
|EK 075
|08:25
|Dubai
|DXB
|D�sseldorf
|DUS
|07:30
|12:30
|77WR / FJY
|EK 055
|08:00
|Dubai
|DXB
|Frankfurt
|FRA
|02:35
|07:35
|77WM / FJWY
|EK 043
|08:00
|Dubai
|DXB
|Frankfurt
|FRA
|07:45
|12:45
|77WR / FJY
|EK 045
|08:00
|Dubai
|DXB
|Frankfurt
|FRA
|14:20
|19:20
|388L / FJY
|EK 047
|08:00
|Dubai
|DXB
|Hamburg
|HAM
|08:05
|12:05
|77WR / FJY
|EK 059
|07:50
|Dubai
|DXB
|Munich
|MUC
|14:45
|19:45
|388J / JY
|EK 051
|07:45
|Dubai
|DXB
|Accra
|ACC
|07:25
|12:25
|77WR / FJY
|EK 787
|09:05
|Dubai
|DXB
|Athens
|ATH
|09:50
|14:50
|77WS / FJWY
|EK 209
|06:10
|Dubai
|DXB
|Conakry
|CKY
|07:40
|13:40
|77WP / FJY
|EK 795
|10:15
|Dubai
|DXB
|Conakry
|CKY
|07:40
|13:40
|77WP / FJY
|EK 797
|10:15
|Dubai
|DXB
|Hong Kong
|HKG
|10:40
|21:40
|388M / FJWY
|EK 380
|07:10
|Dubai
|DXB
|Budapest
|BUD
|09:15
|13:15
|77WP / FJY
|EK 111
|06:50
|Dubai
|DXB
|Ahmedabad
|AMD
|22:50
|02:50
|359G / JWY
|EK 538
|02:35
|Dubai
|DXB
|Ahmedabad
|AMD
|04:00
|08:00
|359G / JWY
|EK 540
|02:35
|Dubai
|DXB
|Bengaluru
|BLR
|03:40
|08:40
|77WP / FJY
|EK 564
|03:40
|Dubai
|DXB
|Bengaluru
|BLR
|13:35
|18:35
|77WP / FJY
|EK 566
|03:30
|Dubai
|DXB
|Bengaluru
|BLR
|21:35
|02:35
|388Y / FJWY
|EK 568
|03:35
|Dubai
|DXB
|Chennai
|MAA
|21:00
|02:00
|77WH / JY
|EK 542
|03:45
|Dubai
|DXB
|Chennai
|MAA
|02:50
|08:50
|77WR / FJY
|EK 544
|03:55
|Dubai
|DXB
|Chennai
|MAA
|14:45
|20:45
|77WR / FJY
|EK 546
|03:55
|Dubai
|DXB
|Delhi
|DEL
|04:20
|08:20
|77WR / FJY
|EK 510
|03:05
|Dubai
|DXB
|Delhi
|DEL
|21:30
|02:30
|77WR / FJY
|EK 512
|03:10
|Dubai
|DXB
|Delhi
|DEL
|15:10
|19:10
|77WR / FJY
|EK 514
|03:15
|Dubai
|DXB
|Delhi
|DEL
|09:55
|14:55
|77WR / FJY
|EK 516
|03:15
|Dubai
|DXB
|Hyderabad
|HYD
|21:30
|02:30
|77WH / JY
|EK 524
|03:25
|Dubai
|DXB
|Hyderabad
|HYD
|03:30
|08:30
|77WR / FJY
|EK 526
|03:25
|Dubai
|DXB
|Hyderabad
|HYD
|14:45
|19:45
|77WR / FJY
|EK 528
|03:30
|Dubai
|DXB
|Kochi
|COK
|02:45
|08:45
|77WP / FJY
|EK 530
|03:50
|Dubai
|DXB
|Kochi
|COK
|21:40
|03:40
|77WP / FJY
|EK 532
|03:50
|Dubai
|DXB
|Kolkata
|CCU
|02:00
|07:00
|77WR / FJY
|EK 570
|04:10
|Dubai
|DXB
|Kolkata
|CCU
|13:15
|18:15
|77WM / FJWY
|EK 572
|04:05
|Dubai
|DXB
|Mumbai
|BOM
|21:40
|02:40
|388W / FJWY
|EK 500
|03:05
|Dubai
|DXB
|Mumbai
|BOM
|13:15
|17:15
|359G / JWY
|EK 502
|03:05
|Dubai
|DXB
|Mumbai
|BOM
|03:55
|08:55
|77WM / FJWY
|EK 504
|03:00
|Dubai
|DXB
|Mumbai
|BOM
|09:25
|13:25
|77WP / FJY
|EK 506
|03:00
|Dubai
|DXB
|Mumbai
|BOM
|15:40
|20:40
|77WP / FJY
|EK 508
|03:15
|Dubai
|DXB
|Thiruvananthapuram
|TRV
|21:30
|03:30
|77WR / FJY
|EK 522
|04:00
|Dubai
|DXB
|Denpasar
|DPS
|03:25
|16:25
|388J / JY
|EK 368
|09:05
|Dubai
|DXB
|Jakarta
|CGK
|10:55
|22:55
|77WP / FJY
|EK 358
|08:15
|Dubai
|DXB
|Dublin
|DUB
|13:45
|18:45
|77WM / FJWY
|EK 163
|09:10
|Dubai
|DXB
|Milan
|MXP
|03:30
|08:30
|77WR / FJY
|EK 101
|07:50
|Dubai
|DXB
|Rome
|FCO
|14:00
|18:00
|77WR / FJY
|EK 095
|07:45
|Dubai
|DXB
|Rome
|FCO
|07:55
|12:55
|388L / FJY
|EK 097
|07:45
|Dubai
|DXB
|Tokyo Haneda
|HND
|08:20
|22:20
|77WT / FJWY
|EK 312
|09:10
|Dubai
|DXB
|Tokyo Narita
|NRT
|02:55
|17:55
|388W / FJWY
|EK 318
|09:25
|Dubai
|DXB
|Nairobi
|NBO
|00:55
|05:55
|77WR / FJY
|EK 717
|05:10
|Dubai
|DXB
|Seoul
|ICN
|03:30
|16:30
|388L / FJY
|EK 322
|08:20
|Dubai
|DXB
|Kuala Lumpur
|KUL
|10:40
|21:40
|388L / FJY
|EK 342
|07:15
|Dubai
|DXB
|Mal�
|MLE
|04:20
|09:20
|77WM / FJWY
|EK 658
|04:05
|Dubai
|DXB
|Mauritius
|MRU
|10:30
|17:30
|388H / JY
|EK 703
|06:40
|Dubai
|DXB
|Casablanca
|CMN
|07:25
|12:25
|388L / FJY
|EK 751
|08:45
|Dubai
|DXB
|Amsterdam
|AMS
|02:30
|07:30
|77WR / FJY
|EK 145
|08:20
|Dubai
|DXB
|Auckland
|AKL
|10:05
|11:05
|388Y / FJWY
|EK 448
|16:10
|Dubai
|DXB
|Lagos
|LOS
|10:30
|16:30
|77WP / FJY
|EK 783
|08:40
|Dubai
|DXB
|Oslo
|OSL
|06:40
|12:40
|359G / JWY
|EK 159
|08:30
|Dubai
|DXB
|Islamabad
|ISB
|03:10
|07:10
|77WH / JY
|EK 612
|03:05
|Dubai
|DXB
|Karachi
|KHI
|18:10
|21:10
|77WP / FJY
|EK 602
|01:55
|Dubai
|DXB
|Lahore
|LHE
|21:50
|01:50
|77WH / JY
|EK 622
|02:50
|Dubai
|DXB
|Manila
|MNL
|03:40
|15:40
|77WP / FJY
|EK 332
|08:15
|Dubai
|DXB
|Manila
|MNL
|09:25
|21:25
|77WH / JY
|EK 334
|08:10
|Dubai
|DXB
|Manila
|MNL
|17:55
|06:55
|77WH / JY
|EK 336
|08:15
|Dubai
|DXB
|Warsaw
|WAW
|07:15
|11:15
|77WR / FJY
|EK 179
|07:05
|Dubai
|DXB
|Lisbon
|LIS
|14:00
|19:00
|77WM / FJWY
|EK 193
|09:10
|Dubai
|DXB
|Moscow
|DME
|13:50
|20:50
|388L / FJY
|EK 131
|08:00
|Dubai
|DXB
|Moscow
|DME
|06:55
|13:55
|388U / FJY
|EK 133
|08:00
|Dubai
|DXB
|St. Petersburg
|LED
|13:10
|21:10
|77WP / FJY
|EK 175
|09:00
|Dubai
|DXB
|Jeddah
|JED
|00:15
|02:15
|388L / FJY
|EK 801
|03:10
|Dubai
|DXB
|Jeddah
|JED
|15:45
|18:45
|388U / FJY
|EK 803
|03:15
|Dubai
|DXB
|Jeddah
|JED
|07:05
|09:05
|388R / FJY
|EK 805
|03:15
|Dubai
|DXB
|Medina
|MED
|14:20
|16:20
|77WP / FJY
|EK 809
|02:50
|Dubai
|DXB
|Riyadh
|RUH
|17:40
|18:40
|77WM / FJWY
|EK 817
|02:05
|Dubai
|DXB
|Riyadh
|RUH
|07:00
|08:00
|77WM / FJWY
|EK 819
|02:00
|Dubai
|DXB
|Seychelles
|SEZ
|02:40
|07:40
|77WR / FJY
|EK 705
|04:25
|Dubai
|DXB
|Singapore
|SIN
|21:00
|08:00
|388U / FJY
|EK 314
|07:30
|Dubai
|DXB
|Cape Town
|CPT
|09:10
|16:10
|77WM / FJWY
|EK 770
|09:35
|Dubai
|DXB
|Johannesburg
|JNB
|14:25
|20:25
|77WM / FJWY
|EK 765
|08:10
|Dubai
|DXB
|Johannesburg
|JNB
|23:25
|05:25
|77WR / FJY
|EK 767
|08:10
|Dubai
|DXB
|Barcelona
|BCN
|03:05
|08:05
|77LK / JWY
|EK 255
|08:10
|Dubai
|DXB
|Madrid
|MAD
|06:55
|12:55
|388L / FJY
|EK 141
|08:45
|Dubai
|DXB
|Madrid
|MAD
|14:15
|19:15
|77WM / FJWY
|EK 143
|08:40
|Dubai
|DXB
|Colombo
|CMB
|02:35
|08:35
|77WM / FJWY
|EK 650
|04:15
|Dubai
|DXB
|Colombo
|CMB
|10:05
|15:05
|359U / JWY
|EK 654
|04:20
|Dubai
|DXB
|Colombo
|CMB
|12:55
|18:55
|359U / JWY
|EK 654
|04:20
|Dubai
|DXB
|Stockholm
|ARN
|07:20
|12:20
|77WR / FJY
|EK 157
|08:20
|Dubai
|DXB
|Geneva
|GVA
|13:40
|18:40
|77WT / FJWY
|EK 083
|08:05
|Dubai
|DXB
|Z�rich
|ZRH
|15:05
|19:05
|388M / FJWY
|EK 085
|07:45
|Dubai
|DXB
|Taipei
|TPE
|03:40
|15:40
|388L / FJY
|EK 366
|07:55
|Dubai
|DXB
|Bangkok
|BKK
|08:55
|18:55
|77WH / JY
|EK 370
|06:10
|Dubai
|DXB
|Bangkok
|BKK
|02:55
|12:55
|388R / FJY
|EK 384
|06:10
|Dubai
|DXB
|Phuket
|HKT
|03:00
|12:00
|77WR / FJY
|EK 378
|06:05
|Dubai
|DXB
|Tunis
|TUN
|08:40
|12:40
|359G / JWY
|EK 747
|06:55
|Dubai
|DXB
|Istanbul
|IST
|13:20
|18:20
|77WR / FJY
|EK 121
|06:10
|Dubai
|DXB
|Istanbul
|IST
|09:30
|14:30
|388U / FJY
|EK 123
|06:10
|Dubai
|DXB
|Birmingham
|BHX
|06:40
|11:40
|388H / JY
|EK 039
|09:00
|Dubai
|DXB
|Edinburgh
|EDI
|14:10
|19:10
|359G / JWY
|EK 023
|08:55
|Dubai
|DXB
|Glasgow
|GLA
|06:40
|11:40
|388R / FJY
|EK 027
|08:55
|Dubai
|DXB
|London Gatwick
|LGW
|14:40
|19:40
|388U / FJY
|EK 007
|08:50
|Dubai
|DXB
|London Heathrow
|LHR
|02:50
|07:50
|388M / FJWY
|EK 003
|08:10
|Dubai
|DXB
|London Heathrow
|LHR
|10:05
|15:05
|388Y / FJWY
|EK 005
|08:15
|Dubai
|DXB
|Manchester
|MAN
|07:40
|12:40
|77WM / FJWY
|EK 021
|08:25
|Dubai
|DXB
|New York JFK
|JFK
|02:30
|08:30
|388M / FJWY
|EK 202
|14:00
|Dubai
|DXB
|New York Newark
|EWR
|14:15
|20:15
|388Y / FJWY
|EK 210
|13:45
|Dubai
|DXB
|Washington IAD
|IAD
|03:10
|09:10
|77WM / FJWY
|EK 224
|13:40
|Dubai
|DXB
|Boston
|BOS
|03:50
|09:50
|388M / FJWY
|EK 232
|13:35
|Dubai
|DXB
|Chicago ORD
|ORD
|03:15
|09:15
|388Y / FJWY
|EK 236
|14:00
|Dubai
|DXB
|Los Angeles
|LAX
|09:10
|15:10
|388Y / FJWY
|EK 216
|16:00
|Dubai
|DXB
|San Francisco
|SFO
|09:20
|15:20
|388M / FJWY
|EK 218
|16:05
|Dubai
|DXB
|Dallas/Fort Worth
|DFW
|09:15
|15:15
|388L / FJY
|EK 230
|16:15
|Dubai
|DXB
|Houston IAH
|IAH
|09:15
|15:15
|388Y / FJWY
|EK 234
|16:15
|Dubai
|DXB
|Seattle
|SEA
|03:25
|09:25
|388L / FJY
|EK 222
|16:30
|Dubai
|DXB
|Atlanta
|ATL
|02:50
|08:50
|388M / FJWY
|EK 226
|14:50
|Dubai
|DXB
|Miami
|MIA
|04:05
|10:05
|388M / FJWY
|EK 240
|15:05
|Dubai
|DXB
|Toronto
|YYZ
|03:15
|10:15
|388U / FJY
|EK 241
|15:40
|Dubai
|DXB
|Montreal
|YUL
|08:05
|15:05
|388Y / FJWY
|EK 243
|15:35
|Dubai
|DXB
|Vancouver
|YVR
|08:55
|15:55
|388Y / FJWY
|EK 245
|16:10
|Dubai
|DXB
|Mexico City
|MEX
|08:50
|16:50
|388U / FJY
|EK 263
|15:50
|Dubai
|DXB
|S�o Paulo
|GRU
|09:05
|17:05
|388W / FJWY
|EK 261
|15:30
|Dubai
|DXB
|Rio de Janeiro
|GIG
|08:05
|15:05
|77WS / FJY
|EK 247
|14:50
|Dubai
|DXB
|Santiago
|SCL
|08:10
|18:10
|388U / FJY
|EK 265
|16:00
|Dubai
|DXB
|Buenos Aires
|EZE
|08:10
|18:10
|388U / FJY
|EK 267
|16:10
|Dubai
|DXB
|Lima
|LIM
|08:10
|18:10
|388U / FJY
|EK 269
|16:10
|Dubai
|DXB
|Bogot�
|BOG
|08:15
|18:15
|388U / FJY
|EK 271
|16:00
Customer options for bookings between February 28 and March 31:
Rebook to another flight on or before 30 April. Contact your travel agent if booked through one, or Emirates directly if booked online.
Request a refund via the online form or through your agent.
City check-in points in Dubai remain temporarily closed. Flight updates and operational notices are available on emirates.com.
flydubai is operating a reduced network schedule. Passengers booked between February 28 and March 31 may rebook within 30 days at no extra charge. Only operating connecting flights via Dubai are accepted. Flight durations and transit times may be longer due to temporary rerouting.
Passengers should:
Check flight status before heading to the airport.
Book or manage flights via the website, app, Contact Centre (+971 600 54 44 45), Travel Shops, or authorised agents.
Ensure contact details are up to date.
The airline thanks customers for their patience as operations gradually resume with safety as the top priority.
Travellers in the UAE should check flight status and confirm bookings before travelling. Etihad Airways, Emirates, Air Arabia, and flydubai are gradually restoring flights while maintaining strict safety and operational protocols.
Air Arabia has resumed a limited number of flights to and from the UAE. Bookings can be made through the website, mobile app, or travel agents. Passengers affected by previous cancellations may rebook if modification or refund options remain unused.
