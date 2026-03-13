GOLD/FOREX
BUSINESS
BUSINESS
Business /
Aviation

UAE flight status March 13: Latest schedules; Emirates, Etihad warn of ticket scams

Check flights, confirm bookings, and follow official updates before heading to the airport

Last updated:
Lekshmy Pavithran, Assistant Online Editor
3 MIN READ
Travel safely: UAE airlines issue March 13 flight updates and warnings.
Dubai airport

As UAE airlines gradually resume operations amid ongoing regional airspace restrictions, passengers are urged to stay informed about flight schedules, booking options, and potential scams.

Emirates, Etihad, flydubai, and Air Arabia are all operating limited flights, with updated timetables and safety guidance in place. Travellers are advised to verify all flight details through official channels and avoid sharing personal information online.

Expat return update

The UAE is allowing expatriates abroad with expired residency visas to return without a new entry permit. This temporary measure, in effect from February 28 to March 31, addresses exceptional circumstances that prevented some residents from returning before their visas expired.

Emirates

Emirates is operating a reduced flight schedule due to the partial reopening of regional airspace. Passengers transiting through Dubai will only be accepted if their connecting flight is confirmed. Travellers are urged to verify their booking before heading to the airport to avoid delays or disruption.

FromToDeparture AirportArrival AirportFlight Number
United Arab EmiratesArgentinaDubai (DXB)Buenos Aires (EZE)EK 247
United Arab EmiratesAustraliaDubai (DXB)Melbourne (MEL)EK 406
United Arab EmiratesAustraliaDubai (DXB)Perth (PER)EK 420
United Arab EmiratesAustraliaDubai (DXB)Sydney (SYD)EK 412
United Arab EmiratesAustriaDubai (DXB)Vienna (VIE)EK 127
United Arab EmiratesBangladeshDubai (DXB)Dhaka (DAC)EK 582
United Arab EmiratesBelgiumDubai (DXB)Brussels (BRU)EK 181
United Arab EmiratesBrazilDubai (DXB)Rio de Janeiro (GIG)EK 247
United Arab EmiratesBrazilDubai (DXB)S�o Paulo (GRU)EK 261
United Arab EmiratesCambodiaDubai (DXB)Siem Reap (SAI)EK 370
United Arab EmiratesCanadaDubai (DXB)Toronto (YYZ)EK 241
United Arab EmiratesChinaDubai (DXB)Beijing (PEK)EK 306
United Arab EmiratesChinaDubai (DXB)Guangzhou (CAN)EK 362
United Arab EmiratesChinaDubai (DXB)Hangzhou (HGH)EK 310
United Arab EmiratesChinaDubai (DXB)Shanghai (PVG)EK 304
United Arab EmiratesChinaDubai (DXB)Shenzhen (SZX)EK 328
United Arab EmiratesC�te d'IvoireDubai (DXB)Abidjan (ABJ)EK 787
United Arab EmiratesCyprusDubai (DXB)Larnaca (LCA)EK 109
United Arab EmiratesCzech RepublicDubai (DXB)Prague (PRG)EK 139
United Arab EmiratesDenmarkDubai (DXB)Copenhagen (CPH)EK 151
United Arab EmiratesEgyptDubai (DXB)Cairo (CAI)EK 921
United Arab EmiratesEgyptDubai (DXB)Cairo (CAI)EK 923
United Arab EmiratesEgyptDubai (DXB)Cairo (CAI)EK 927
United Arab EmiratesEthiopiaDubai (DXB)Addis Ababa (ADD)EK 723
United Arab EmiratesFranceDubai (DXB)Nice (NCE)EK 077
United Arab EmiratesFranceDubai (DXB)Paris (CDG)EK 071
United Arab EmiratesFranceDubai (DXB)Paris (CDG)EK 073
United Arab EmiratesFranceDubai (DXB)Paris (CDG)EK 075
United Arab EmiratesGermanyDubai (DXB)D�sseldorf (DUS)EK 055
United Arab EmiratesGermanyDubai (DXB)Frankfurt (FRA)EK 043
United Arab EmiratesGermanyDubai (DXB)Frankfurt (FRA)EK 045
United Arab EmiratesGermanyDubai (DXB)Frankfurt (FRA)EK 047
United Arab EmiratesGermanyDubai (DXB)Hamburg (HAM)EK 059
United Arab EmiratesGermanyDubai (DXB)Munich (MUC)EK 051
United Arab EmiratesGhanaDubai (DXB)Accra (ACC)EK 787
United Arab EmiratesGreeceDubai (DXB)Athens (ATH)EK 209
United Arab EmiratesGuineaDubai (DXB)Conakry (CKY)EK 795
United Arab EmiratesGuineaDubai (DXB)Conakry (CKY)EK 797
United Arab EmiratesHong KongDubai (DXB)Hong Kong (HKG)EK 380
United Arab EmiratesHong KongDubai (DXB)Hong Kong (HKG)EK 384
United Arab EmiratesHungaryDubai (DXB)Budapest (BUD)EK 111
United Arab EmiratesIndiaDubai (DXB)Ahmedabad (AMD)EK 538
United Arab EmiratesIndiaDubai (DXB)Ahmedabad (AMD)EK 540
United Arab EmiratesIndiaDubai (DXB)Bengaluru (BLR)EK 564
United Arab EmiratesIndiaDubai (DXB)Bengaluru (BLR)EK 566
United Arab EmiratesIndiaDubai (DXB)Bengaluru (BLR)EK 568
United Arab EmiratesIndiaDubai (DXB)Chennai (MAA)EK 542
United Arab EmiratesIndiaDubai (DXB)Chennai (MAA)EK 544
United Arab EmiratesIndiaDubai (DXB)Chennai (MAA)EK 546
United Arab EmiratesIndiaDubai (DXB)Delhi (DEL)EK 510
United Arab EmiratesIndiaDubai (DXB)Delhi (DEL)EK 512
United Arab EmiratesIndiaDubai (DXB)Delhi (DEL)EK 514
United Arab EmiratesIndiaDubai (DXB)Delhi (DEL)EK 516
United Arab EmiratesIndiaDubai (DXB)Hyderabad (HYD)EK 524
United Arab EmiratesIndiaDubai (DXB)Hyderabad (HYD)EK 526
United Arab EmiratesIndiaDubai (DXB)Hyderabad (HYD)EK 528
United Arab EmiratesIndiaDubai (DXB)Kochi (COK)EK 530
United Arab EmiratesIndiaDubai (DXB)Kochi (COK)EK 532
United Arab EmiratesIndiaDubai (DXB)Kolkata (CCU)EK 570
United Arab EmiratesIndiaDubai (DXB)Kolkata (CCU)EK 572
United Arab EmiratesIndiaDubai (DXB)Mumbai (BOM)EK 500
United Arab EmiratesIndiaDubai (DXB)Mumbai (BOM)EK 502
United Arab EmiratesIndiaDubai (DXB)Mumbai (BOM)EK 504
United Arab EmiratesIndiaDubai (DXB)Mumbai (BOM)EK 506
United Arab EmiratesIndiaDubai (DXB)Mumbai (BOM)EK 508
United Arab EmiratesIndiaDubai (DXB)Thiruvananthapuram (TRV)EK 522
United Arab EmiratesIndonesiaDubai (DXB)Denpasar (DPS)EK 368
United Arab EmiratesIndonesiaDubai (DXB)Jakarta (CGK)EK 358
United Arab EmiratesIrelandDubai (DXB)Dublin (DUB)EK 163
United Arab EmiratesItalyDubai (DXB)Milan (MXP)EK 205
United Arab EmiratesItalyDubai (DXB)Rome (FCO)EK 095
United Arab EmiratesItalyDubai (DXB)Rome (FCO)EK 097
United Arab EmiratesJapanDubai (DXB)Tokyo Haneda (HND)EK 312
United Arab EmiratesJapanDubai (DXB)Tokyo Narita (NRT)EK 318
United Arab EmiratesJordanDubai (DXB)Amman (AMM)EK 903
United Arab EmiratesKenyaDubai (DXB)Nairobi (NBO)EK 717
United Arab EmiratesKoreaDubai (DXB)Seoul (ICN)EK 322
United Arab EmiratesMalaysiaDubai (DXB)Kuala Lumpur (KUL)EK 342
United Arab EmiratesMaldivesDubai (DXB)Mal� (MLE)EK 656
United Arab EmiratesMaldivesDubai (DXB)Mal� (MLE)EK 658
United Arab EmiratesMaltaDubai (DXB)Malta (MLA)EK 109
United Arab EmiratesMauritiusDubai (DXB)Mauritius (MRU)EK 703
United Arab EmiratesMexicoDubai (DXB)Mexico City (MEX)EK 255
United Arab EmiratesMoroccoDubai (DXB)Casablanca (CMN)EK 751
United Arab EmiratesNetherlandsDubai (DXB)Amsterdam (AMS)EK 145
United Arab EmiratesNew ZealandDubai (DXB)Auckland (AKL)EK 448
United Arab EmiratesNew ZealandDubai (DXB)Christchurch (CHC)EK 412
United Arab EmiratesNigeriaDubai (DXB)Lagos (LOS)EK 783
United Arab EmiratesNorwayDubai (DXB)Oslo (OSL)EK 159
United Arab EmiratesPakistanDubai (DXB)Islamabad (ISB)EK 612
United Arab EmiratesPakistanDubai (DXB)Islamabad (ISB)EK 614
United Arab EmiratesPakistanDubai (DXB)Karachi (KHI)EK 600
United Arab EmiratesPakistanDubai (DXB)Karachi (KHI)EK 602
United Arab EmiratesPakistanDubai (DXB)Karachi (KHI)EK 606
United Arab EmiratesPakistanDubai (DXB)Lahore (LHE)EK 622
United Arab EmiratesPakistanDubai (DXB)Lahore (LHE)EK 624
United Arab EmiratesPhilippinesDubai (DXB)Manila (MNL)EK 332
United Arab EmiratesPhilippinesDubai (DXB)Manila (MNL)EK 334
United Arab EmiratesPhilippinesDubai (DXB)Manila (MNL)EK 336
United Arab EmiratesPolandDubai (DXB)Warsaw (WAW)EK 179
United Arab EmiratesPortugalDubai (DXB)Lisbon (LIS)EK 193
United Arab EmiratesRussiaDubai (DXB)Moscow (DME)EK 129
United Arab EmiratesRussiaDubai (DXB)Moscow (DME)EK 131
United Arab EmiratesRussiaDubai (DXB)Moscow (DME)EK 133
United Arab EmiratesRussiaDubai (DXB)St. Petersburg (LED)EK 175
United Arab EmiratesSaudi ArabiaDubai (DXB)Jeddah (JED)EK 801
United Arab EmiratesSaudi ArabiaDubai (DXB)Jeddah (JED)EK 803
United Arab EmiratesSaudi ArabiaDubai (DXB)Jeddah (JED)EK 805
United Arab EmiratesSaudi ArabiaDubai (DXB)Medina (MED)EK 809
United Arab EmiratesSaudi ArabiaDubai (DXB)Riyadh (RUH)EK 817
United Arab EmiratesSaudi ArabiaDubai (DXB)Riyadh (RUH)EK 819
United Arab EmiratesSeychellesDubai (DXB)Seychelles (SEZ)EK 705
United Arab EmiratesSingaporeDubai (DXB)Singapore (SIN)EK 314
United Arab EmiratesSouth AfricaDubai (DXB)Cape Town (CPT)EK 770
United Arab EmiratesSouth AfricaDubai (DXB)Johannesburg (JNB)EK 765
United Arab EmiratesSouth AfricaDubai (DXB)Johannesburg (JNB)EK 767
United Arab EmiratesSpainDubai (DXB)Barcelona (BCN)EK 255
United Arab EmiratesSpainDubai (DXB)Madrid (MAD)EK 141
United Arab EmiratesSpainDubai (DXB)Madrid (MAD)EK 143
United Arab EmiratesSri LankaDubai (DXB)Colombo (CMB)EK 650
United Arab EmiratesSri LankaDubai (DXB)Colombo (CMB)EK 654
United Arab EmiratesSri LankaDubai (DXB)Colombo (CMB)EK 654
United Arab EmiratesSwedenDubai (DXB)Stockholm (ARN)EK 157
United Arab EmiratesSwitzerlandDubai (DXB)Geneva (GVA)EK 083
United Arab EmiratesSwitzerlandDubai (DXB)Z�rich (ZRH)EK 085
United Arab EmiratesTaiwanDubai (DXB)Taipei (TPE)EK 366
United Arab EmiratesThailandDubai (DXB)Bangkok (BKK)EK 370
United Arab EmiratesThailandDubai (DXB)Bangkok (BKK)EK 370
United Arab EmiratesThailandDubai (DXB)Bangkok (BKK)EK 372
United Arab EmiratesThailandDubai (DXB)Bangkok (BKK)EK 384
United Arab EmiratesThailandDubai (DXB)Phuket (HKT)EK 378
United Arab EmiratesTunisiaDubai (DXB)Tunis (TUN)EK 747
United Arab EmiratesT�rkiyeDubai (DXB)Istanbul (IST)EK 121
United Arab EmiratesT�rkiyeDubai (DXB)Istanbul (IST)EK 123
United Arab EmiratesUnited KingdomDubai (DXB)Birmingham (BHX)EK 039
United Arab EmiratesUnited KingdomDubai (DXB)Edinburgh (EDI)EK 023
United Arab EmiratesUnited KingdomDubai (DXB)Glasgow (GLA)EK 027
United Arab EmiratesUnited KingdomDubai (DXB)London Gatwick (LGW)EK 009
United Arab EmiratesUnited KingdomDubai (DXB)London Gatwick (LGW)EK 069
United Arab EmiratesUnited KingdomDubai (DXB)London Heathrow (LHR)EK 001
United Arab EmiratesUnited KingdomDubai (DXB)London Heathrow (LHR)EK 003
United Arab EmiratesUnited KingdomDubai (DXB)London Heathrow (LHR)EK 005
United Arab EmiratesUnited KingdomDubai (DXB)London Heathrow (LHR)EK 007
United Arab EmiratesUnited KingdomDubai (DXB)London Heathrow (LHR)EK 029
United Arab EmiratesUnited KingdomDubai (DXB)London Heathrow (LHR)EK 031
United Arab EmiratesUnited KingdomDubai (DXB)London Stansted (STN)EK 067
United Arab EmiratesUnited KingdomDubai (DXB)Manchester (MAN)EK 019
United Arab EmiratesUnited KingdomDubai (DXB)Manchester (MAN)EK 021
United Arab EmiratesUnited KingdomDubai (DXB)Newcastle (NCL)EK 035
United Arab EmiratesUnited StatesDubai (DXB)Boston (BOS)EK 237
United Arab EmiratesUnited StatesDubai (DXB)Chicago (ORD)EK 235
United Arab EmiratesUnited StatesDubai (DXB)Dallas (DFW)EK 221
United Arab EmiratesUnited StatesDubai (DXB)New York John F Kennedy (JFK)EK 203
United Arab EmiratesUnited StatesDubai (DXB)New York John F Kennedy (JFK)EK 205
United Arab EmiratesUnited StatesDubai (DXB)Newark (EWR)EK 209
United Arab EmiratesUnited StatesDubai (DXB)San Francisco (SFO)EK 225
United Arab EmiratesUnited StatesDubai (DXB)Seattle (SEA)EK 229
United Arab EmiratesVietnamDubai (DXB)Da Nang (DAD)EK 370
United Arab EmiratesVietnamDubai (DXB)Hanoi (HAN)EK 394
United Arab EmiratesVietnamDubai (DXB)Ho Chi Minh City (SGN)EK 392
United Arab EmiratesZambiaDubai (DXB)Lusaka (LUN)EK 713
United Arab EmiratesZimbabweDubai (DXB)Harare (HRE)EK 713

Booking and refund options:

  • Check flight schedules and book seats via emirates.com.

  • Flight changes and cancellations will be updated online and via email notifications.

  • Emirates continues to monitor operations and update schedules as needed.

Safety advisory: The airline reminds passengers not to share booking details or personal information online, and to use Direct Messages (DMs) on official channels for assistance. Passenger and crew safety remain the top priority.

Etihad Airways

Etihad has released its updated flight schedule until March 15. Guests with existing bookings will be accommodated on available flights, and tickets for all available flights can be booked via etihad.com.

Booking and refund options:

  • Tickets issued on or before February 28, 2026, with travel dates up to March 21, 2026, may be rebooked free of charge on flights until May 15, 2026.

  • Refunds for flights until March 21 can be submitted online or through travel agents.

  • Passengers who booked via agents should contact their agent directly.

Scam alert: Etihad warned of fake accounts posing as the airline, offering fraudulent refund forms. The airline will never request passwords, one-time codes, or payment details via social media. Only rely on official Etihad channels for updates.

 flydubai

flydubai is operating a reduced flight schedule across its network. Passengers booked between 28 February and 31 March can rebook to the same destination within 30 days of the original travel date without penalty. Connections through Dubai will only be allowed if the connecting flight is operating.

Booking and refund options:

  • Book or manage flights via flydubai.com, the mobile app, travel agents, or the Contact Centre.

  • Ensure contact details are up to date, and check flight status before travelling.

Safety advisory: The airline emphasises that passenger and crew safety remain the highest priority.

Air Arabia

Air Arabia is operating limited services from Sharjah, Abu Dhabi, and Ras Al Khaimah to select destinations, with flights operating until March 22. Destinations include Vienna, Chittagong, Dhaka, Cairo, Athens, Milan-Bergamo, Amman, Nairobi, Islamabad, Karachi, Bangkok, among others.

Booking and refund options:

  • Passengers whose flights were cancelled may choose one free date change within 30 days, a full credit voucher, or a full refund.

  • Bookings can be managed through the Air Arabia website, app, or travel agents.

Safety advisory: Passengers should ensure contact details are up to date, check flight status before travelling, and rely only on official airline channels for updates. The airline stresses that passenger and crew safety remain the top priority.

Passenger advisory for all airlines:

  • Do not share booking information, passwords, or payment details online.

  • Verify all updates on official airline channels only.

  • Check flight status and email notifications before heading to the airport.

  • Follow airline rebooking and refund guidance carefully to avoid travel disruptions.

Passengers flying with UAE carriers should check flight status, confirm bookings, and monitor official updates before travelling to the airport. All airlines continue to prioritise passenger and crew safety, while offering flexible rebooking and refund options to minimise disruption.

Staying alert to fraudulent communications and relying solely on verified airline channels will help ensure a smooth and secure journey.

