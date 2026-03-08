GOLD/FOREX
UAE flight status March 8: Latest schedules, rebooking, and refund guide for travellers

Dubai airports partially resume; Emirates, Etihad, flydubai & Air Arabia update schedules

Last updated:
Lekshmy Pavithran, Assistant Online Editor
4 MIN READ
Check latest flight schedules, rebooking rules, and refund options across UAE airports.
Photo: James Martinez/Gulf News

Dubai International (DXB) and Al Maktoum (DWC) have partially resumed operations today, following a temporary suspension of flights on Saturday.

Abu Dhabi, Sharjah, and other airports are also operating with limited flights, with access restricted to confirmed travellers only.

Passengers are advised not to travel unless they hold a confirmed ticket and have been explicitly advised by their airline. Flight schedules remain subject to change, and airlines continue to provide updates through official channels.

For the safety of passengers, airport staff, and airline crew, Dubai Airports continues to closely monitor the situation in coordination with relevant authorities, maintaining the highest standards of operational safety, security, and passenger wellbeing.

Airlines including Emirates, flydubai, and Etihad are operating under these protocols and urge passengers to check live flight updates before heading to the airport. 

Dubai airports (DXB & DWC)

  • Partial operations resumed; limited flights now operating.

  • Travellers must not go to the airport unless contacted by their airline or holding a confirmed booking.

  • Daily schedules remain subject to change; updates provided through airline channels.

Zayed International Airport

  • Access restricted to confirmed passengers only.

Sharjah International Airport

  • Live flight status available online, via SMS, email, Facebook Messenger, and Twitter.

Other airports

  • Ras Al Khaimah (RKT) and Fujairah have resumed limited flights.

UAE airline updates

Emirates travel update

Emirates is operating a reduced flight schedule following the partial reopening of regional airspace. Customers are advised not to go to the airport unless they hold a confirmed booking. City check-in points across Dubai remain temporarily closed.

Options for passengers between Mar 28 Feb–31:

  • Rebook on alternate flights until 30 April

  • Request refunds via the Emirates refund form

Flight status and updates: emirates.com

List of destinations:

flydubai travel update

flydubai has resumed operations in and out of Dubai, with confirmed bookings only. Passengers connecting via Dubai are accepted only if their connecting flight is operating.

Important information:

  • Check flight status regularly online

  • Customers booked via travel agents should contact them directly for rebooking or refunds

  • Flights remain subject to operational and regulatory approvals

Flight status and updates: flydubai.com

Etihad Airways travel update

Etihad Airways has resumed limited commercial flights operating from Abu Dhabi to key destinations worldwide. Confirmed bookings are being accommodated, and new tickets are available online.

Passenger guidance:

  • Check flight status before travelling at etihad.com

  • Tickets issued on or before 28 Feb 2026, with travel up to 21 Mar, may be rebooked free onto flights up to 15 May

  • Refund requests can be submitted online or via travel agents

  • Flights remain subject to safety criteria and operational approvals

List of destinations:

Ahmedabad, Addis Ababa, Amsterdam, Athens, Atlanta, Bangkok, Barcelona, Beijing, Bengaluru, Boston, Brussels, Cairo, Casablanca, Chiang Mai, Chicago, Colombo, Copenhagen, Delhi, Denpasar (Bali), Dublin, Düsseldorf, Frankfurt, Geneva, Hanoi, Hong Kong, Hyderabad, Islamabad, Istanbul, Jakarta, Jeddah, Karachi, Kochi, Kolkata, Kozhikode, Krabi, Kuala Lumpur, Lahore, London (Heathrow), Madrid, Malé, Manchester, Manila, Medina, Melbourne, Milan (Malpensa), Moscow (Sheremetyevo), Mumbai, Munich, Muscat, Nairobi, New York (JFK), Paris, Phnom Penh, Phuket, Prague, Riyadh, Rome, Seoul (Incheon), Seychelles, Singapore, St Petersburg, Sydney, Taipei, Thiruvananthapuram, Tokyo, Toronto, Vienna, Warsaw, Washington and Zurich.

Passenger advisory:

  • Only travel to airports if holding confirmed bookings or contacted by your airline.

  • Check flight status online before travelling.

  • High call volumes expected; online rebooking/refund options encouraged.

Air Arabia travel update

Air Arabia has resumed a limited number of flights to and from the UAE, starting Saturday, March 7. Passengers should check the current flight schedule on the Travel Update page before making any travel plans.

Important passenger guidance:

  • Do not go to the airport unless notified by Air Arabia or holding a confirmed booking

  • Customers with cancelled flights will be informed via email and SMS

  • Rebooking and new tickets are available online, via the mobile app, or through travel agents

  • Ensure contact details are up to date via the Manage Booking page

  • Flights remain subject to operational and regulatory approvals

The safety of passengers and crew remains Air Arabia’s top priority.

Flights gradually stabilise, but caution remains

While limited operations have resumed across Dubai, Abu Dhabi, and other airports, schedules remain fluid. Passengers are advised to travel only with confirmed bookings, monitor live flight updates, and use rebooking or refund options provided by airlines. Safety and operational security continue to be the top priority.

Q&A: Your guide to refunds and rebooking

Can I rebook my flight without fees?

Yes. Airlines allow penalty-free rebooking within specified travel windows:

  • Emirates: Feb 28 – Mar 31

  • flydubai: Feb 28 – Mar 31

  • Etihad: Tickets issued on or before Feb 28

  • Air Arabia: Free date change within 15 days

How do I request a refund?

Full refunds are available for cancelled flights, including unused portions of multi-leg trips. Use airline-specific online forms or contact your travel agent.

Should I go to the airport if my flight is cancelled?

No. Only travel if the airline has contacted you with a confirmed booking.

Can I rebook online?

For many cancelled flights, online rebooking may be limited. Contact the airline or your travel agent for help.

What about connecting flights?

Transit passengers are accepted only if connecting flights are operating. Airlines manage rebookings for same-airline connections.

Will I earn loyalty points if rebooked on another airline?

Yes. Programs like Emirates Skywards or Etihad Guest will credit miles according to the original ticket once travel is completed.

How do I manage my booking?

Use the airline website, mobile app, Customer Centre, or travel agent depending on your booking method. Always ensure contact details are up to date.

Aviation

