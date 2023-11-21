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Dubai speed limits explained: How much over the limit can you drive before radar catches you?

Here’s the road speed and grace speed limit for over 60 roads in Dubai

Last updated:
Zainab Husain, Features Writer
4 MIN READ
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In Dubai, motorists have a grace speed limit, which is normally between 20kmph to 30kpmh, after which they are penalised for speeding.
In Dubai, motorists have a grace speed limit, which is normally between 20kmph to 30kpmh, after which they are penalised for speeding.
Supplied

Dubai: Whether you are an experienced driver in Dubai or a newcomer behind the wheel, it's essential to understand not only the posted speed limits but also how speeding fines are issued by Dubai Police.

According to the Dubai Police website, road speeds in the UAE fall into two categories: the official road speed and the radar control limit.

The road speed is what you will see on signboards along the road. The radar control limit, however, is the speed at which traffic radar cameras start recording violations. The difference between these two is known as the grace speed limit - typically ranging from 20km/h to 30km/h above the posted limit, depending on the road.

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Road speeds in Dubai

Here is the list of the road speeds and radar control speeds for these roads. It is important to note that some roads may have two speeds mentioned. This is because the speed may be different along different stretches of the road:

1. Al Nahda Road
Road speed – 80km/h
Radar control – 101km/h

2. Damascus Street
Road speed – 80km/h
Radar control – 101km/h

3. Al Quds Street
Road speed – 80km/h
Radar control – 101km/h

4. Tunisia Street
Road speed – 80km/h
Radar control – 101km/h

5. Sheik Khalifa Road
Road speed – 70km/h
Radar control – 91km/h

6. Amman Street
Road speed – 60 km/h or 80km/h
Radar control – 91km/h or 101km/h

7. Al Minaa Road
Road speed – 80km/h
Radar control – 101km/h

8. Beirut Street
Road speed – 80km/h
Radar control – 101km/h

9. Zaabeel Second Street
Road speed – 80km/h
Radar control – 101km/h

10. Sheikh Zayed bin Hamdan Al Nahyan
Road speed – 80km/h or 100km/h
Radar control – 101km/h or 121km/h

11. Airport Tunnel-Beirut Street
Road speed – 80km/h
Radar control – 101km/h

12. Tripoli Street
Road speed – 90km/h or 100km/h
Radar control – 111km/h or 121km/h

13. Al Jumeira Road
Road speed – 70km/h
Radar control – 91km/h

14. Nad Al Shiba Road
Road speed – 70km/h
Radar control – 91km/h

15. Al Wasl Road
Road speed – 70km/h
Radar control – 91km/h

16. Baghdad Street
Road speed – 70km/h or 80km/h
Radar control – 91km/h or 101km/h

17. Um Al Sheef Street
Road speed – 70km/h
Radar control – 91km/h

18. Al Manarah Road
Road speed – 70km/h
Radar control – 91km/h

19. Al Athar Street
Road speed – 70km/h
Radar control – 91km/h

20. Al Thunaya Street
Road speed – 70km/h
Radar control – 91km/h

21. Al Hadeeqa Street
Road speed – 70km/h
Radar control – 91km/h

22. Al Seif Street
Road speed – 70km/h
Radar control – 91km/h

23. Al Orouba Road
Road speed – 70km/h
Radar control – 91km/h

24. Al Abraj Street
Road speed – 70km/h
Radar control – 91km/h

25. Muscat Road
Road speed – 80km/h
Radar control – 101km/h

26. Al Khail Road
Road speed – 100km/h
Radar control – 121km/h

27. Al Yalayes Road
Road speed – 100km/h or 120km/h
Radar control – 121km/h or 141km/h

28. Al Aweer Road
Road speed – 100km/h
Radar control – 121km/h

29. Emirates Road
Road speed – 110km/h
Radar control – 131km/h

30. Mohammad Bin Zayed Road
Road speed – 110km/h
Radar control – 131km/h

31. Expo Road
Road speed – 100km/h
Radar control – 121km/h

32. Al Ittihad Road
Road speed – 80km/h or 100km/h
Radar control – 100km/h or 121km/h

33. Ras Al Khor Road
Road speed – 100km/h
Radar control – 121km/h

34. Sheikh Zayed Road
Road speed – 100km/h or 120km/h
Radar control – 121km/h or 141km/h

35. Al Rabat Street
Road speed – 100km/h
Radar control – 121km/h

36. Al Khawaneej Street
Road speed – 100km/h
Radar control – 121km/h

37. Al Amardi Street
Road speed – 80km/h or 90km/h
Radar control – 101km/h or 111km/h

38. Sheikh Rashid Road
Road speed – 100km/h
Radar control – 121km/h

39. Hatta Main Road
Road speed – 80km/h or 100km/h
Radar control – 101km/h or 121km/h

40. Al Khaleej Street
Road speed – 80km/h
Radar control – 101km/h

41. Airport Road
Road speed – 80km/h
Radar control – 101km/h

42. Nad Al Hamar Road
Road speed – 80km/h
Radar control – 101km/h

43. King Salman Bin Abdulaziz (Previously Al Soufouh)
Road speed – 70km/h
Radar control – 91km/h

44. Al Soufouh 2 Road
Road speed – 70km/h
Radar control – 91km/h

45. Oud Metha Road
Road speed – 60km/h or 80km/h
Radar control – 91km/h or 101km/h

46. Umm Hurair Road
Road speed – 80km/h
Radar control – 101km/h

47. Umm Suqeim Road
Road speed – 90km/h
Radar control – 111km/h

48. Al Mankhoul Road
Road speed – 80km/h
Radar control – 101km/h

49. Al Manama Street
Road speed – 80km/h
Radar control – 101km/h

50. Al Meydan Street
Road speed – 80km/h or 100km/h
Radar control – 101km/h or 121km/h

51. Casablanca Street
Road speed – 70km/h
Radar control – 91km/h

52. Hessa Road
Road speed – 80km/h or 100km/h
Radar control – 101km/h or 121km/h

53. Al Mafraq Road
Road speed – 70km/h
Radar control – 91km/h

54. Dubai Financial Road
Road speed – 80km/h
Radar control – 101km/h

55. Al Qudra Road
Road speed – 100km/h
Radar control – 121km/h

56. Algeria Street
Road speed – 80km/h
Radar control – 101km/h

57. Tunisia Street
Road speed – 80km/h
Radar control – 101km/h

58. Dubai-Al Ain Road
Road speed – 100km/h or 120km/h
Radar control – 121km/h or 141km/h

59. Al Asayel Street
Road speed – 70km/h or 80km/h
Radar control – 91km/h or 101km/h

60. Qarn Al Sabkhah Street
Road speed – 80km/h
Radar control – 101km/h

61. Jumeira Palm Road
Road speed – 60km/h
Radar control – 91km/h

62. Seeh Shuaib Road
Road speed – 80km/h
Radar control – 101km/h

Dubai traffic fines for speeding

  • Exceeding by over 80km/h: Dh3,000 fine, 23 black points, and 60-day vehicle impoundment

  • Exceeding by over 60km/h: Dh2,000 fine, 12 black points, and 30-day vehicle impoundment

  • Exceeding by up to 60km/h: Dh1,500 fine, 6 black points, and 15-day vehicle impoundment

  • Exceeding maximum speed limit by not more than 40km/h: Dh700

  • Exceeding maximum speed limit by not more than 30km/h: Dh600

  • Exceeding maximum speed limit by not more than 20km/h: Dh300

This article was originally published in 2024 and has been updated since.

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