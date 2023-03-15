Among those who attended the reception were Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Ruler’s Representative in Al Dhafra Region; Sheikh Tahnoun bin Mohammed Al Nahyan, Abu Dhabi Ruler’s Representative in Al Ain Region; Sheikh Saif bin Mohammed Al Nahyan; Sheikh Hazza bin Zayed Al Nahyan, Deputy Chairman of Abu Dhabi Executive Council; Sheikh Nahyan bin Zayed Al Nahyan, Chairman of the Board of Trustees of the Zayed Charitable and Humanitarian Foundation; Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, National Security Adviser; Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of the Presidential Court; Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Member of Abu Dhabi Executive Council and Chairman of Abu Dhabi Executive Office; Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Member of Abu Dhabi Executive Council; Sheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, and a number of Sheikhs and officials.