Dubai: Police in Abu Dhabi were able to rescue a driver from an impending crash after his sports utility vehicle (SUV) got stuck in cruise control on a major highway.
The motorist was traversing the Abu Dhabi-Al Ain road at 130 kilometres per hour on Friday when the cruise control jammed.
The driver managed to get in touch with the police on the phone while behind the wheel and requested for immediate assistance.
Fearing for his life and safety, the UAE resident spoke to the police, describing his ordeal. He said it was the first time he encountered such an incident and that he had tried to engage in neutral gear and step on the brakes, but to no avail.
Authorities then deployed 15 patrol cars and two ambulances to prevent any collision.
Brigadier Salem Abdullah Bin Barak Al Daheri, director of the traffic department at Abu Dhabi Police, said they were able to immediately draw up an emergency plan to deal with the situation.
The patrol vehicles raced down the highway to get to the distressed driver’s location and attempted to slow the vehicle down so it won’t collide with the other cars.
The emergency responders were able to help the driver maintain a safe distance from other road users and ultimately, they managed to stop the speeding car.
The rescue proved successful and nobody got injured from the incident, although there was a fire under the vehicle that was later extinguished.
شرطة أبوظبي تنقذ شخصاً تعطل مثبت السرعة في مركبته . . أنقذت شرطة أبوظبي حياة شخص إثر تعطل مثبت السرعة في مركبته عند سرعة 130 كيلومتراً في الساعة، على طريق العين باتجاه مدينة أبوظبي، و فقدانه السيطرة عليها، على نحو شكل خطراً بالغاً على حياته، والآخرين، وقدمت له النصائح والإرشادات عبر الهاتف وتهدئته والتقليل من مخاوفه أثناء تنفيذ مهمة الإنقاذ التي انتهت بنجاح . ووصف السائق- (من المقيمين في مدينة العين) - اللحظات التي مر بها بالخوف والرعب لفترة زمنية زادت عن 50 دقيقة يوم الجمعة الماضي عندما واجه الموت، إثر تعطل مثبت سرعة سيارته الحديثة ذات الدفع الرباعي على سرعة 130 كيلومتراً في الساعة. وأوضح أنه لأول مرة يتعرض فيها لمثل هذه الحادثة، وحاول وضع ناقل السرعة على وضعية ( N )، واستخدام المكابح لكن دون جدوى، فأتصل على هاتف الطوارئ (999)بمركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي. ورافقته الدوريات، قبل اتخاذ القرار بإيقاف المركبة عن طريق صدمها من الامام بإحدى دوريات الشرطة لتخفيف سرعتها وإيقافها، وتدخلت 15 دورية وسيارتي اسعاف لتعزيز السلامة، وشب حريق بسيط أسفل السيارة لحظة توقفها وعمل رجال المرور بسرعة على اخراجه من المركبة وإطفاء الحريق، وأجريت له الإسعافات الأولية من قبل طواقم الإسعاف . وأوضح العميد سالم بن براك الظاهري مدير إدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي أن شرطة أبوظبي وفور تلقي البلاغ طبقت خطة الطوارئ للتعامل في مثل هذه الحالات بالتنسيق مع إدارة العمليات ودوريات المرور وسيارات الإسعاف والإنقاذ، وقامت الدوريات بإفساح الطريق أمام المركبة لمنعها من الاصطدام بالمركبات الأخرى على الطريق والمحافظة على سلامة سائق المركبة وباقي مستخدمي الطريق ولم ينتج أي إصابات أو أضرار كبيرة، مؤكدا أن جهود دوريات الشرطة نجحت في ضمان سلامة السائق وعدم تعرضه للأذى نتيجة تطبيقه الإرشادات والتعليمات وتنفيذها بدقة متناهية ما أسهم في حل المشكلة وانقاذه . و عبر السائق في اتصال هاتفي مع برنامج استديو 1 بإذاعة أبوظبي عن تقديره لشرطة أبوظبي على سرعة الاستجابة بوصول الدوريات التي أخلت الطريق أمامه بإتجاه أبوظبي، على طول الطريق من العين إلى جسر المفرق . #الإمارات #أبوظبي #شرطة_أبوظبي #الإعلام_الأمني #UAE #AbuDhabi #ADPolice #security_media