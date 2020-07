More than 18,400 expats stranded due to COVID-19 can be flown home from July 15 to 31

Dubai: India has announced 104 extra flights to repatriate stranded citizens in the UAE under phase four of the Vande Bharat Mission.

More than 18,400 Indian expats stranded by COVID-19 can be flown home from July 15 to 31 on these flights with each of them carrying 177 passengers excluding infants.

The flight schedule listed on the website of the Indian Ministry of External Affairs (MEA) showed that Air India and Air India Express flights have been scheduled from Abu Dhabi, Dubai and Sharjah to various cities in 10 Indian states such as Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Kerala, Rajasthan, Punjab, Delhi, Telangana, Karnataka, Maharashtra and Haryana.

Some of the flights have been allocated to less-served cities such as Mumbai, Jaipur, Hyderabad, Chandigarh, Lucknow etc. while majority of the flights are allocated to cities in Kerala, to where the largest number Indian expats have registered to return.

Booking for the newly announced flights will be opened very soon, said Neeraj Agrawal, consul, Press, Information and Culture, at the Indian Consulate in Dubai.

“From July 9 onwards, we have about 100 flights from Dubai and Sharjah. Some of the flights are still subject to slot approval,” he told Gulf News.

With the addition of the new flights, phase four of the Vande Bharat Mission is poised to send more than 300 special repatriation flights, with the highest number of stranded Indians.

More than 130,000 Indians have been repatriated from flights approved by the Indian Consulate in Dubai alone, said Sanjeev Kumar, head of Chancery at the mission.

“They were flown home on about 170 flights under the Vande Bharat Mission and around 560 flights chartered by community organisations and companies.”

Here is the full list of VBM flights added from July 15 to 31 in the order of receiving state, flight number, airport, date and time of departure, and airport, date and time of arrival.

1. Tamil Nadu IX 1354 Sharjah 15-Jul-20 10:30 Coimbatore 15-Jul-20 16:00

2. Uttar Pradesh IX 1194 Dubai 15-Jul-20 12:25 Lucknow 15-Jul-20 17:55

3. Tamil Nadu IX 1412 Sharjah 15-Jul-20 14:00 Madurai 15-Jul-20 19:30

4. Kerala IX 1434 Dubai 15-Jul-20 14:10 Kochi 15-Jul-20 19:45

5. Kerala IX 1344 Dubai 15-Jul-20 18:00 Kozhikode 15-Jul-20 23:30

6. Kerala IX 1746 Sharjah 15-Jul-20 20:00 Kannur 16-Jul-20 1:10

7. Rajasthan IX 1142 Sharjah 16-Jul-20 10:30 Jaipur 16-Jul-20 15:15

8. Tamil Nadu IX 1638 Abu Dhabi 16-Jul-20 11:45 Chennai 16-Jul-20 17:20

9. Karnataka IX 1384 Dubai 16-Jul-20 12:20 Bengaluru 16-Jul-20 17:35

10. Kerala IX 1412 Sharjah 16-Jul-20 14:00 Kochi 16-Jul-20 19:35

11. Kerala IX 1744 Dubai 16-Jul-20 14:25 Kannur 16-Jul-20 19:50

12. Punjab IX 1192 Dubai 16-Jul-20 17:20 Amritsar 16-Jul-20 22:00

13. Kerala IX 1348 Abu Dhabi 17-Jul-20 11:10 Kozhikode 17-Jul-20 16:50

14. Kerala IX 1344 Dubai 17-Jul-20 14:20 Kozhikode 17-Jul-20 19:50

15. Kerala IX 1434 Dubai 17-Jul-20 18:20 Kochi 17-Jul-20 23:55

16. Delhi IX 1142 Dubai 18-Jul-20 10:05 Delhi 18-Jul-20 15:15

17. Telangana IX 1276 Sharjah 18-Jul-20 10:30 Hyderabad 18-Jul-20 16:00

18. Kerala IX 1538 Abu Dhabi 18-Jul-20 12:20 Thiruvananthapuram 18-Jul-20 18:00

19. Kerala IX 1434 Dubai 18-Jul-20 16:00 Kochi 18-Jul-20 21:35

20. Kerala IX 1452 Abu Dhabi 18-Jul-20 16:25 Kochi 18-Jul-20 22:00

21. Kerala IX 1376 Sharjah 18-Jul-20 20:00 Kozhikode 19-Jul-20 1:20

22. Delhi IX 1142 Dubai 19-Jul-20 10:05 Delhi 19-Jul-20 15:15

23. Uttar Pradesh IX 1114 Abu Dhabi 19-Jul-20 11:25 Lucknow 19-Jul-20 16:50

24. Karnataka IX 1890 Sharjah 19-Jul-20 14:00 Bengaluru 19-Jul-20 19:30

25. Kerala IX 1434 Dubai 19-Jul-20 14:10 Kochi 19-Jul-20 19:45

26. Kerala IX 1452 Abu Dhabi 19-Jul-20 16:05 Kochi 19-Jul-20 21:40

27. Kerala IX 1540 Dubai 19-Jul-20 17:10 Thiruvananthapuram 19-Jul-20 22:50

28. Kerala IX 1790 Sharjah 19-Jul-20 20:00 Kannur 20-Jul-20 1:10

29. Delhi IX 1142 Sharjah 20-Jul-20 10:30 Delhi 20-Jul-20 15:15

30. Tamil Nadu IX 1354 Sharjah 20-Jul-20 10:30 Coimbatore 20-Jul-20 16:00

31. Tamil Nadu IX 1450 Abu Dhabi 20-Jul-20 11:05 Madurai 20-Jul-20 16:45

32. Kerala IX 1344 Dubai 20-Jul-20 12:50 Kozhikode 20-Jul-20 18:20

33. Kerala IX 1716 Abu Dhabi 20-Jul-20 13:30 Kannur 20-Jul-20 19:00

34. Punjab IX 1192 Dubai 20-Jul-20 17:10 Amritsar 20-Jul-20 22:00

35. Maharashtra IX 1248 Dubai 20-Jul-20 19:45 Mumbai 21-Jul-20 0:15

36. Rajasthan IX 1142 Sharjah 21-Jul-20 10:30 Jaipur 21-Jul-20 15:15

37. Tamil Nadu IX 1644 Dubai 21-Jul-20 11:35 Chennai 21-Jul-20 17:10

38. Kerala IX 1434 Dubai 21-Jul-20 12:20 Kochi 21-Jul-20 17:55

39. Uttar Pradesh IX 1118 Sharjah 21-Jul-20 14:00 Lucknow 21-Jul-20 19:05

40. Kerala IX 1376 Sharjah 21-Jul-20 14:00 Kozhikode 21-Jul-20 19:20

41. Maharashtra IX 1274 Sharjah 22-Jul-20 10:30 Mumbai 22-Jul-20 15:00

42. Uttar Pradesh IX 1114 Abu Dhabi 22-Jul-20 11:25 Lucknow 22-Jul-20 16:50

43. Kerala IX 1344 Dubai 22-Jul-20 12:20 Kozhikode 22-Jul-20 17:50

44. Tamil Nadu IX 1676 Sharjah 22-Jul-20 14:00 Chennai 22-Jul-20 19:30

45. Kerala IX 1452 Abu Dhabi 22-Jul-20 16:25 Kochi 22-Jul-20 22:00

46. Kerala IX 1540 Dubai 22-Jul-20 17:25 Thiruvananthapuram 22-Jul-20 23:05

47. Kerala IX 1376 Sharjah 23-Jul-20 10:30 Kozhikode 23-Jul-20 15:50

48. Telangana IX 1216 Abu Dhabi 23-Jul-20 12:15 Hyderabad 23-Jul-20 17:25

49. Uttar Pradesh IX 1194 Dubai 23-Jul-20 12:10 Lucknow 23-Jul-20 17:40

50. Tamil Nadu IX 1614 Sharjah 23-Jul-20 14:00 Tiruchirappalli 23-Jul-20 19:50

51. Kerala IX 1434 Dubai 23-Jul-20 17:00 Kochi 23-Jul-20 22:35

52. Kerala IX 1452 Abu Dhabi 23-Jul-20 18:15 Kochi 23-Jul-20 23:50

53. Maharashtra IX 1274 Abu Dhabi 23-Jul-20 21:15 Mumbai 24-Jul-20 1:50

54. Kerala IX 1576 Sharjah 24-Jul-20 10:30 Thiruvananthapuram 24-Jul-20 16:05

55. Delhi IX 1116 Abu Dhabi 24-Jul-20 11:50 Delhi 24-Jul-20 16:55

56. Kerala IX 1344 Dubai 24-Jul-20 12:50 Kozhikode 24-Jul-20 18:20

57. Punjab IX 1112 Abu Dhabi 24-Jul-20 17:20 Amritsar 24-Jul-20 22:00

58. Kerala IX 1434 Dubai 24-Jul-20 17:10 Kochi 24-Jul-20 22:45

59. Maharashtra IX 1274 Sharjah 24-Jul-20 20:00 Mumbai 25-Jul-20 0:30

60. Telangana IX 1274 Sharjah 25-Jul-20 10:30 Hyderabad 25-Jul-20 15:50

61. Kerala IX 1434 Dubai 25-Jul-20 10:40 Kochi 25-Jul-20 16:15

62. Tamil Nadu IX 1354 Sharjah 25-Jul-20 14:00 Coimbatore 25-Jul-20 19:30

63. Rajasthan IX 1196 Dubai 25-Jul-20 17:10 Jaipur 25-Jul-20 21:55

64. Kerala IX 1540 Dubai 25-Jul-20 17:10 Thiruvananthapuram 25-Jul-20 22:50

65. Maharashtra IX 1276 Abu Dhabi 25-Jul-20 19:45 Mumbai 26-Jul-20 0:20

66. Chandigarh IX 1188 Sharjah 26-Jul-20 10:30 Chandigarh 26-Jul-20 15:15

67. Kerala IX 1348 Abu Dhabi 26-Jul-20 11:10 Kozhikode 26-Jul-20 16:50

68. Karnataka IX 1816 Abu Dhabi 26-Jul-20 11:20 Bengaluru 26-Jul-20 16:55

69. Kerala IX 1434 Dubai 26-Jul-20 12:20 Kochi 26-Jul-20 17:55

70. Kerala IX 1452 Abu Dhabi 26-Jul-20 16:25 Kochi 26-Jul-20 22:00

71. Kerala IX 1744 Dubai 26-Jul-20 17:00 Kannur 26-Jul-20 22:25

72. Kerala IX 1412 Sharjah 27-Jul-20 10:30 Kochi 27-Jul-20 16:05

73. Karnataka IX 1384 Dubai 27-Jul-20 12:00 Bengaluru 27-Jul-20 17:20

74. Kerala IX 1744 Dubai 27-Jul-20 14:25 Kannur 27-Jul-20 19:50

75. Tamil Nadu IX 1614 Sharjah 27-Jul-20 14:00 Tiruchirappalli 27-Jul-20 19:50

76. Punjab IX 1192 Dubai 27-Jul-20 17:10 Amritsar 27-Jul-20 22:00

77. Kerala IX 1538 Abu Dhabi 27-Jul-20 17:40 Thiruvananthapuram 27-Jul-20 23:20

78. Maharashtra IX 1274 Sharjah 27-Jul-20 20:00 Mumbai 28-Jul-20 0:30

79. Uttar Pradesh IX 1114 Abu Dhabi 28-Jul-20 11:25 Lucknow 28-Jul-20 16:50

80. Kerala IX 1344 Dubai 28-Jul-20 12:20 Kozhikode 28-Jul-20 17:50

81. Telangana IX 1248 Dubai 28-Jul-20 14:00 Hyderabad 28-Jul-20 19:15

82. Karnataka IX 1814 Sharjah 28-Jul-20 14:00 Mangaluru 28-Jul-20 19:35

83. Kerala IX 1348 Abu Dhabi 28-Jul-20 15:40 Kozhikode 28-Jul-20 21:20

84. Tamil Nadu IX 1638 Abu Dhabi 28-Jul-20 16:45 Chennai 28-Jul-20 22:20

85. Karnataka IX 1814 Sharjah 29-Jul-20 10:30 Bengaluru 29-Jul-20 15:50

86. Uttar Pradesh IX 1194 Dubai 29-Jul-20 12:20 Lucknow 29-Jul-20 17:50

87. Kerala IX 1716 Abu Dhabi 29-Jul-20 13:30 Kannur 29-Jul-20 19:00

88. Kerala IX 1376 Sharjah 29-Jul-20 14:00 Kozhikode 29-Jul-20 19:20

89. Kerala IX 1434 Dubai 29-Jul-20 14:40 Kochi 29-Jul-20 20:15

90. Kerala IX 1540 Dubai 29-Jul-20 17:10 Thiruvananthapuram 29-Jul-20 22:50

91. Rajasthan IX 1142 Sharjah 30-Jul-20 10:30 Jaipur 30-Jul-20 15:15

92. Kerala IX 1744 Dubai 30-Jul-20 10:05 Kannur 30-Jul-20 15:30

93. Kerala IX 1540 Dubai 30-Jul-20 12:20 Thiruvananthapuram 30-Jul-20 18:00

94. Karnataka IX 1816 Abu Dhabi 30-Jul-20 13:20 Bengaluru 30-Jul-20 18:55

95. Tamil Nadu IX 1676 Sharjah 30-Jul-20 14:00 Chennai 30-Jul-20 19:30

96. Kerala IX 1452 Abu Dhabi 30-Jul-20 16:25 Kochi 30-Jul-20 22:00

97. Kerala IX 1434 Dubai 30-Jul-20 17:10 Kochi 30-Jul-20 22:45

98. Kerala IX 1412 Sharjah 29-Jul-20 20:00 Kochi 30-Jul-20 1:35

99. Maharashtra IX 1274 Sharjah 30-Jul-20 20:00 Mumbai 31-Jul-20 0:30

100. Telangana IX 1274 Sharjah 31-Jul-20 10:30 Hyderabad 31-Jul-20 15:50

101. Kerala IX 1434 Dubai 31-Jul-20 12:20 Kochi 31-Jul-20 17:55

102. Kerala IX 1576 Sharjah 31-Jul-20 14:00 Thiruvananthapuram 31-Jul-20 19:35

103. Punjab IX 1112 Abu Dhabi 31-Jul-20 17:20 Amritsar 31-Jul-20 22:00