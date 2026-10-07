ILT20 Season 5 schedule release: Dubai to host final

Fifth edition of the Gulf's biggest cricket tournament to start and finish in Dubai
Dubai: The DP World International League T20 Season 5 will come to a conclusion at the Dubai International Stadium on Sunday December 20, with the UAE once again set to welcome some of cricket’s biggest names for a month of T20 action.
The sixth edition of the tournament will get underway on Saturday November 21, when defending champions Desert Vipers face Season 2 winners MI Emirates in the opening game at Dubai International Stadium. The match starts at 6.30pm, with all evening fixtures scheduled for the same time.
Sharjah Warriorz and Gulf Giants will then open the action at Sharjah Cricket Stadium on November 22 at 2pm, before Dubai Capitals host Abu Dhabi Knight Riders in Dubai at 6.30pm.
Abu Dhabi will stage its first fixture on November 26, when Abu Dhabi Knight Riders meet MI Emirates at Zayed Cricket Stadium.
The tournament will also mark UAE National Day on December 2 with a double-header. Abu Dhabi Knight Riders face Desert Vipers in the afternoon in Abu Dhabi, while Dubai Capitals meet MI Emirates in the evening in Dubai.
Each team will play 10 matches during the 30-game league phase, with the top four advancing to the playoffs. Qualifier 1 takes place in Abu Dhabi on December 16, followed by the Eliminator in Dubai on December 17 and Qualifier 2 in Sharjah on December 18.
The final will return to Dubai International Stadium on December 20 at 6.30pm.
Dubai will host 15 matches, Abu Dhabi 11 and Sharjah eight.
November 21: Desert Vipers vs MI Emirates, 6.30pm, Dubai
November 22: Sharjah Warriorz vs Gulf Giants, 2pm, Sharjah; Dubai Capitals vs Abu Dhabi Knight Riders, 6.30pm, Dubai
November 23: Sharjah Warriorz vs Desert Vipers, 6.30pm, Sharjah
November 24: Gulf Giants vs MI Emirates, 6.30pm, Dubai
November 25: Dubai Capitals vs Desert Vipers, 6.30pm, Dubai
November 26: Abu Dhabi Knight Riders vs MI Emirates, 6.30pm, Abu Dhabi
November 27: Sharjah Warriorz vs Dubai Capitals, 6.30pm, Sharjah
November 28: MI Emirates vs Desert Vipers, 2pm, Abu Dhabi; Gulf Giants vs Dubai Capitals, 6.30pm, Dubai
November 29: Abu Dhabi Knight Riders vs Sharjah Warriorz, 2pm, Abu Dhabi; Desert Vipers vs Gulf Giants, 6.30pm, Dubai
November 30: MI Emirates vs Abu Dhabi Knight Riders, 6.30pm, Abu Dhabi
December 1: Gulf Giants vs Sharjah Warriorz, 6.30pm, Sharjah
December 2: Abu Dhabi Knight Riders vs Desert Vipers, 2pm, Abu Dhabi; Dubai Capitals vs MI Emirates, 6.30pm, Dubai
December 3: Gulf Giants vs Abu Dhabi Knight Riders, 6.30pm, Dubai
December 4: Desert Vipers vs Sharjah Warriorz, 6.30pm, Sharjah
December 5: Abu Dhabi Knight Riders vs Gulf Giants, 6.30pm, Abu Dhabi
December 6: MI Emirates vs Sharjah Warriorz, 2pm, Abu Dhabi; Desert Vipers vs Dubai Capitals, 6.30pm, Dubai
December 7: MI Emirates vs Gulf Giants, 6.30pm, Abu Dhabi
December 8: Dubai Capitals vs Sharjah Warriorz, 6.30pm, Dubai
December 9: Sharjah Warriorz vs Abu Dhabi Knight Riders, 6.30pm, Sharjah
December 10: Dubai Capitals vs Gulf Giants, 6.30pm, Dubai
December 11: Sharjah Warriorz vs MI Emirates, 6.30pm, Sharjah
December 12: Desert Vipers vs Abu Dhabi Knight Riders, 6.30pm, Dubai
December 13: MI Emirates vs Dubai Capitals, 2pm, Abu Dhabi; Gulf Giants vs Desert Vipers, 6.30pm, Dubai
December 14: Abu Dhabi Knight Riders vs Dubai Capitals, 6.30pm, Abu Dhabi
December 16: Qualifier 1, Seed 1 vs Seed 2, 6.30pm, Abu Dhabi
December 17: Eliminator, Seed 3 vs Seed 4, 6.30pm, Dubai
December 18: Qualifier 2, Loser of Qualifier 1 vs Winner of Eliminator, 6.30pm, Sharjah
December 20: Final, Winner of Qualifier 1 vs Winner of Qualifier 2, 6.30pm, Dubai
Abu Dhabi Knight Riders: Alishan Sharafu, Amshi De Silva, Muhammad Rohid, Moeen Ali, Arab Gul, Usman Tariq, Gulbadin Naib, Ibrar Ahmed, Andre Fletcher, Ajay Kumar, Colin Munro, Michael Pepper, Qais Ahmad, Kieron Pollard, Abdul Mannan Ali, Ravija Sandaruwan, Abdullah Tarakhail, Lorcan Tucker, Finn Allen, Jason Holder, Matthew Tromp and Sunil Narine.
Desert Vipers: David Payne, Fakhar Zaman, Naseem Shah, Babar Azam, Shadab Khan, Khuzaima Bin Tanveer, Vriitya Aravind, Aneurin Donald, Abdullah Ahmadzai, Joe Clarke, Nangeyalia Kharote, Sanjay Pahal, Harry Tector, Ishtiaq Ahmed, Nilansh Keswani, Saleem Safi, Bilal Tahir, Wali Muhammad, Andries Gous, Dan Lawrence, Mujeeb-ur-Rahman and Shimron Hetmyer.
Dubai Capitals: Faf du Plessis, Max Holden, Dasun Shanaka, Aayan Khan, Hassan Khan, Phil Salt, Sediqullah Atal, Mark Adair, Karim Janat, Luke Wood, Tom Moores, Haider Ali, Zuhaib Zubair, Darwish Rasooli, Muhammad Arfan, Matt Potts, Usman Najeeb, Anudeep Chenthamara, Masood Ul Rahman Gurbaz, Marcus Stoinis, Mustafizur Rahman, Noor Ahmad and Rovman Powell.
Gulf Giants: Liam Livingstone, Rahmanullah Gurbaz, Alzarri Joseph, Shamar Joseph, David Wiese, Ibrahim Zadran, Tabraiz Shamsi, Curtis Campher, Dhruv Parashar, Matiullah Khan, Haider Razzaq, Imran Mir, Imtiaz Khan, Meet Bhavsar, Shubham Ranjane, Wahidullah Zadran, Awais Ahmed, Sagar Kalyan, Alick Athanaze, Azmatullah Omarzai, Blessing Muzarabani, David Miller and Heinrich Klaasen.
MI Emirates: Fazalhaq Farooqi, Muhammad Waseem, Chris Jordan, Allah Ghazanfar, Lizaad Williams, James Coles, Jonny Bairstow, Kusal Perera, Jordan Thompson, Zahoor Khan, Wasim Akram, Zain Ul Abidin, Muhammad Shafeeq, Asa Tribe, Raizal Nadir Nather Shah, Sanjay Krishnamurthi, Faridoon Dawoodzai, Ross Adair, Nicholas Pooran, Rashid Khan, Romario Shepherd and Sherfane Rutherford.
Sharjah Warriorz: Richard Gleeson, Mohammad Nabi, Paul Walter, Adil Rashid, Brandon McMullen, Tom Banton, Craig Overton, George Linde, Ali Aamer Naseer, Fareed Malik, Sharafuddin Ashraf, Logan van Beek, Junaid Siddique, Tanish Suri, Nabeel Aziz, George Dockrell, Mohammad Saqib, Arunraj Selvaraj, James Rew, Adam Milne, James Vince, Waqar Salamkheil and Sikandar Raza.