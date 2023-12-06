Dubai: India will take on Afghanistan at the ICC Academy Oval 1 while Pakistan will play Nepal at the ICC Academy Oval 2 in the two opening day fixtures of the 50-over ACC Men’s Under-19 Asia Cup 2023 on Friday.
The eight teams have been divided into two groups of four each. Afghanistan, India, Nepal and Pakistan are placed in Group A, while Bangladesh, Japan, Sri Lanka and hosts UAE feature in Pool B.
Hosts UAE, led by all-rounder Aayan Afzal Khan, will play Bangladesh in their first match on Saturday at ICC Academy Oval 1. The much-anticipated India-Pakistan clash will take place at the ICC Academy Oval 1 on Sunday. The top two teams from each of the two groups will progress to the semi-finals, which will be played on December 15, while the final will be played at the Dubai International Stadium on December 17. All matches will begin at 9:30am local time.
All matches will be streamed live on the Asian Cricket Council’s YouTube channel.
UAE squad:
Aayan Afzal Khan (captain), Akshat Rai, Ammar Badami, Aryansh Sharma, Ayman Ahamed, Dhruv Parashar, Ethan D’Souza, Hardik Pai, Harit Shetty, Harshit Seth, Maroof Merchant, Omid Rehman, Shrey Sethi, Tanish Suri and Yayin Rai.
Schedule (start time 9.30am UAE):
December 8: India vs Afghanistan, ICC Academy Oval 1
Pakistan vs Nepal, ICC Academy Oval 2
December 9: Bangladesh vs UAE, ICC Academy Oval 1
Sri Lanka vs Japan, ICC Academy Oval 2
December 10: India vs Pakistan, ICC Academy Oval 1
Afghanistan vs Nepal, ICC Academy Oval 2
December 11: Sri Lanka vs UAE, ICC Academy Oval 1
Bangladesh vs Japan, ICC Academy Oval 2
December 12: Pakistan vs Afghanistan, ICC Academy Oval 1
India vs Nepal, ICC Academy Oval 2
December 13: Bangladesh vs Sri Lanka, ICC Academy Oval 1
UAE vs Japan, ICC Academy Oval 2
December 15: Semi-Final 1, ICC Academy Oval 1
Semi-Final 2, ICC Academy Oval 2
December 17: Final, Dubai International Stadium.