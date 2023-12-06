Hosts UAE, led by all-rounder Aayan Afzal Khan, will play Bangladesh in their first match on Saturday at ICC Academy Oval 1. The much-anticipated India-Pakistan clash will take place at the ICC Academy Oval 1 on Sunday. The top two teams from each of the two groups will progress to the semi-finals, which will be played on December 15, while the final will be played at the Dubai International Stadium on December 17. All matches will begin at 9:30am local time.