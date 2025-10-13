GOLD/FOREX
Gitex 2025 Dubai: A visual tour of tech, crowds and innovation

World’s biggest tech and AI event returns across Dubai World Trade Centre

Last updated:
Devadasan K P, Chief Visual Editor and Virendra Saklani, Chief Visual Journalist
2 MIN READ
Dubai is buzzing as Gitex Global 2025 kicks off at the Dubai World Trade Centre, with global leaders and tech enthusiasts descending on the city. Above, visitors at E& pavilion on the opening day of Gitex Global 2025 at Dubai World Trade Centre.
Virendra Saklani/Gulf News
1/10
Visitors explore the latest innovations in AI and robotics at Gitex Global 2025 in Dubai.
Virendra Saklani/Gulf News
2/10
A packed crowd at Dubai World Trade Centre as GITEX 2025 showcases cutting-edge global technology.
Virendra Saklani/Gulf News
3/10
Visitors on the opening day of Gitex Global 2025 at Dubai World Trade Centre.
VIrendra Saklani/Gulf News
4/10
The atmosphere at Gitex Global 2025 captures Dubai’s vision as a global hub for digital transformation.
Virendra Saklani/Gulf News
5/10
A visitor tests her driving skills on an F1 car simulator during the opening day of Gitex Global 2025 at Dubai World Trade Centre.
Virendra Saklani/Gulf News
6/10
Visitors at du pavilion on the opening day of Gitex Global 2025 at Dubai World Trade Centre.
Virendra Saklani/Gulf News
7/10
A robot serving drinks at e& pavilion on the opening day of Gitex Global 2025 at Dubai World Trade Centre.
Virendra Saklani/Gulf News
8/10
Visitors at RTA stand on the opening day of Gitex Global 2025 at Dubai World Trade Centre.
Virendra Saklani/Gulf News
9/10
Spread across Dubai World Trade Centre and Dubai Harbour, the five-day event will explore how breakthroughs in AI, quantum computing, biotechnology and sustainable technology are transforming global infrastructure and growth.
Virendra Saklani/Gulf News
10/10
Visitors on the opening day of Gitex Global 2025 at Dubai World Trade Centre.
Virendra Saklani/Gulf News
