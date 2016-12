UAE cinema listings: December 29 - January 4

English

Assasin’s Creed NEW!

Cast: Michael Fassbender, Marion Cotillard and Jeremy Irons

When Callum Lynch explores the memories of his ancestor Aguilar and gains the skills of a Master Assassin, he discovers he is a descendant of the secret Assassins society.

Abu Dhabi & Al Ain

Star Al Wahda Cinema 11.00, 11.45, 12.00, 1.15, 2.15, 3.45, 4.45, 6.15, 7.15, 9.45, 11.45, 00.15

Cine Royal (Dalma Mall)10.15, 12.25, 2.35, 4.45, 7.00, 8.00, 9.00, 9.30, 10.15, 11.15, 11.45, 00.25

Cine Royal (Deerfields) 10.15, 12.25, 2.35, 4.45, 7.00, 8.00, 9.00, 9.30, 10.15, 11.15, 11.45, 00.25

Cine Royal (Khalidiyah Mall) 10.15, 12.25, 2.35, 4.00, 4.45, 6.10, 7.00, 8.20, 9.30, 10.30, 11.45

Cine Royal (Ruwais Mall) 10.15, 12.30, 2.45, 5.00, 7.15, 9.30, 11.45

Novo Abu Dhabi Mall 10.00,11.00, 12.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 0.00

Cinema Al Mariah11.15, 1.15, 3.15, 5.30, 8.00, 10.00, 00.15, 2.00

Novo World Trade Centre10.00, 2.00, 6.00, 8.00, 10.00, 00.00

Novo Bawabat Al Sharq (Baniyas)10.00, 12.00, 2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 10.00, 00.10

Star Bawadi Cinema (Al Ain) 10.00, 11.30, 12.00, 1.30, 2.00, 3.30, 4.00, 5.30, 6.00, 7.30, 8.00, 9.30, 10.00, 11.30, 00.00

Star Barari Cinema (Al Ain) 10.45, 1.00, 3.15, 5.30, 7.45, 10.00, 00.15

Star Cineplex (Al Ain)6.00pm, 8.00, 10.00, 00.00

Oscar Cinemas (Al Foah Mall, Al Ain) 11.15, 1.30, 3.45, 5.30, 7.15, 9.45, 00.15

Oscar Cinemas Al Raha5.30pm, 7.45, 10.00, 00.15

Vox Nation Towers10.00, 12.40, 3.15, 5.50, 8.30, 11.10

Vox Marina Mall(Thu to Sun) 10.40, 1.15, 3.45, 6.20, 9.00, 11.30

Vox Yas Mall(Thu to Sun) 10.40, 12.00, 1.15, 3.00, 4.00, 5.50, 6.40, 8.00, 9.20, 11.00, 00.00

Dubai

Cinema City (Arabian Centre) 11.00, 1.10, 3.20, 5.30, 7.40, 9.50, 00.00

Novo Dragon Mart 10.15, 12.20, 3.00, 5.10, 7.15, 9.30, 11.45

Novo Cinecity (Al Ghurair)11.10, 1.20, 3.30, 5.40, 7.45, 9.50, 11.59

Novo Festival Cinema (Festival City) 11.00, 1.10, 3.20, 5.30, 7.40, 9.50, 00.00

Novo Megaplex (Ibn Battuta) 10.00, 11.00, 12.10, 2.20, 3.20, 4.30, 6.40, 7.40, 8.50, 11.00, 00.00, 01.10

Reel Cinemas (The Dubai Mall) 10.50, 11.45, 1.20, 2.20, 3.55, 4.55, 6.30, 7.30, 9.05, 10.05, 11.40, 00.40, 1.30, 2.10

Reel Cinemas (City Walk) 1.40, 4.10, 6.00, 6.40, 8.30, 9.10, 11.00, 11.40, 00.30

Reel Cinemas (Dubai Marina Mall) 11.30, 2.00, 4.30, 7.00, 8.30, 9.30, 11.00, 00.00

Reel Cinemas (The Beach) 12.00, 1.10, 1.40, 2.30, 3.45, 5.00, 6.20, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 11.40, 00.30, 01.00, 01.30

Vox BurJuman (Thu to Sun) 10.20, 1.00, 3.30, 6.10, 8.50, 11.30

Vox Cineplex (Grand Hyatt)10.30, 1.00, 3.45, 6.20, 9.00, 11.35

Vox Galleria (Al Wasl) 11.15pm

Vox Mall Of The Emirates11.00, 12.00, 1.40, 2.45, 4.20, 5.35, 7.00, 8.15, 9.40, 11.00, 00.15

Vox Mercato (Thu to Sun) 11.10, 1.40, 4.00, 6.30, 9.00, 11.30

Vox Mirdif City Centre9.45, 10.40, 12.25, 1.20, 3.05, 4.00, 5.45, 6.45, 8.25, 9.30, 11.00, 00.15

Sharjah & Northern Emirates

Star Cineplex (Fuj)10.00, 12.00, 2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 00.00, 01.00

Galaxy Cinemas (Fuj) 11.10, 1.10, 3.10, 5.10, 7.10, 9.10, 11.10

Novo Mega Mall10.00, 12.00, 2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 10.00, 11.59

Novo Manar (RAK)10.00, 12.00, 2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 10.00, 11.59

Star Cinemax (RAK) 6.00pm, 8.00, 10.00, 0.00

Novo Buhairah (Shj) 10.00, 12.00, 2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 10.00, 11.59

Novo Sahara10.00, 12.00, 2.00, 4.10, 6.15, 8.20, 10.25, 0.30

Oscar Cinemas (Al Shaab Village, Shj)10.45, 11.30, 1.00, 3.45, 5.00, 7.15, 9.45, 00.15

Vox (Aj)10.30, 1.00, 3.30, 6.00, 8.30, 11.15

Vox (Fujairah City Centre)10.30, 1.00, 3.30, 6.00, 8.30, 11.00

Vox (Al Hamra Mall, RAK) 11.00, 1.30, 4.00, 6.30, 9.00, 11.30

February NEW!

Cast: Emma Roberts, Kiernan Shipka and Lauren Holly

Two terrified girls must battle a mysterious evil force when they get left behind at their boarding school over winter break.

Abu Dhabi & Al Ain

Star Al Wahda Cinema10.00, 11.45, 3.15, 00.15

Cine Royal (Dalma Mall) 11.45, 2.00, 4.15, 6.30, 8.45, 11.00

Cine Royal (Deerfields) 11.45, 2.00, 4.15, 6.30, 8.45, 11.00

Novo Abu Dhabi Mall 8.00pm, 9.50, 11.45

Cinema Al Mariah11.00, 1.00, 3.00, 5.00, 7.15, 9.15, 11.15, 01.15

Novo World Trade Centre12.20, 4.15, 8.10, 11.59

Novo Bawabat Al Sharq (Baniyas)10.15, 2.15, 6.15, 10.15

Star Bawadi Cinema (Al Ain) 12.00, 3.40, 7.20, 11.00

Star Barari Cinema (Al Ain) 10.45, 2.15, 10.00

Star Cineplex (Al Ain) 12.00, 3.40, 7.20, 11.00

Oscar Cinemas (Al Foah Mall, Al Ain)12.45, 7.15, 10.45

Oscar Cinemas Al Raha12.45, 6.15, 00.15

Dubai

Cinema City (Arabian Centre) 10.00pm, 00.00

Novo Dragon Mart 10.30, 2.30, 6.30, 10.30

Novo Festival Cinema (Festival City)12.00, 4.00, 8.00, 00.00

Novo Megaplex (Ibn Battuta) 10.00, 12.00, 2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 10.00, 11.59

Sharjah & Northern Emirates

Star Cineplex (Fuj)7.30pm, 9.15, 11.00, 00.45

Novo Manar (RAK) 10.10, 1.50, 5.40, 9.30

Star Cinemax (RAK) 12.00, 3.40, 7.20, 11.00

Novo Buhairah (Shj) 8.15pm, 10.15, 00.15

Oscar Cinemas (Al Shaab Village, Shj)2.00, 3.15, 10.15

I Am Not a Serial Killer NEW!

Cast: Max Records, Laura Fraser and Christopher Lloyd

In a small Midwestern town, a troubled teen with homicidal tendencies must hunt down and destroy a supernatural killer whilst keeping his own inner demons at bay.

Abu Dhabi

Vox Yas Mall (Thu to Sun) 12.00, 4.05, 9.20, 11.30

Dubai

Vox Mall Of The Emirates(Thu to Tue) 8.00pm, 10.30

La La Land NEW!

Cast: Ryan Gosling, Emma Stone and J.K. Simmons

Sebastian and Mia are drawn together by their common desire to do what they love. But as success mounts they are faced with decisions that begin to fray the fragile fabric of their love.

Abu Dhabi & Al Ain

Star Al Wahda Cinema 6.45pm, 9.30, 00.15

Cine Royal (Dalma Mall) 11.45, 2.30, 5.10, 7.50, 10.30

Cine Royal (Deerfields)11.45, 2.30, 5.10, 7.50, 10.30

Cine Royal (Khalidiyah Mall)11.00, 1.35, 4.10, 6.45, 9.25, 11.59

Cine Royal (Ruwais Mall) 6.30pm, 9.15, 11.59

Novo Abu Dhabi Mall 10.45, 1.15, 3.45, 6.15, 8.45, 11.15

Cinema Al Mariah 10.15, 12.45, 3.15, 5.45, 8.15, 10.45, 01.15

Novo World Trade Centre 10.45, 1.15, 3.45, 6.15, 8.45, 11.15

Star Bawadi Cinema (Al Ain) 10.30, 11.30, 1.00, 2.00, 3.30, 4.30, 6.00, 7.00, 8.30, 9.30, 11.00, 00.00

Star Barari Cinema (Al Ain) 7.30pm, 11.45

Star Cineplex (Al Ain)7.20pm, 9.45, 00.10

Oscar Cinemas (Al Foah Mall, Al Ain) 8.00pm, 11.59

Oscar Cinemas Al Raha3.00pm, 9.45

Vox Nation Towers(Thu to Sun) 11.45, 2.30, 5.15, 8.05, 11.00

Vox Marina Mall(Thu to Sun) 11.15, 2.15, 5.10, 8.00, 11.00

Vox Yas Mall(Thu to Sun) 11.15, 2.05, 4.55, 7.45, 10.40

Dubai

Cinema City (Arabian Centre)11.05, 1.40, 4.15, 6.50, 9.25, 00.00

Novo Dragon Mart 10.00, 12.40, 3.15, 5.50, 8.30, 11.10

Novo Cinecity (Al Ghurair)11.30, 2.00, 4.30, 7.00, 9.30, 11.59

Novo Festival Cinema (Festival City) 10.30, 1.05, 3.40, 6.15, 8.50, 11.30

Novo Megaplex (Ibn Battuta)11.30, 2.00, 4.30, 7.00, 9.30, 10.00, 11.59, 00.30

Reel Cinemas (The Dubai Mall)11.35, 2.20, 5.05, 7.50, 10.35, 1.20

Reel Cinemas (City Walk) 4.20pm, 7.05, 9.50, 00.35

Reel Cinemas (Dubai Marina Mall)3.15pm, 6.00, 8.45, 11.30, 00.10

Reel Cinemas (The Beach) 4.20pm, 7.10, 9.30, 10.00, 00.25

Vox BurJuman (Thu to Sun) 11.00, 2.00, 5.00, 8.00, 11.00

Vox Galleria (Al Wasl)8.25pm

Vox Mall Of The Emirates 11.00, 11.50, 2.00, 2.50, 5.00, 5.45, 8.00, 8.40, 11.00, 11.30

Vox Mercato(Thu to Sun) 11.00, 2.00, 5.00, 8.00, 11.00

Vox Mirdif City Centre 12.40, 6.10, 9.00

Sharjah & Northern Emirates

Star Cineplex (Fuj)11.15, 1.45, 4.15, 6.45, 9.15, 11.45

Galaxy Cinemas (Fuj)11.00, 1.30, 4.00, 6.30, 9.00, 11.30

Novo Mega Mall 10.30, 1.00, 3.30, 6.00, 8.30, 11.15

Novo Manar (RAK)11.00, 1.30, 4.00, 6.30, 9.00, 11.30

Star Cinemax (RAK) 7.20pm, 9.45, 0.10

Novo Buhairah (Shj) 11.00, 1.30, 4.00, 6.30, 9.00, 11.30

Novo Sahara10.40, 1.10, 3.40, 6.10, 8.40, 11.10

Oscar Cinemas (Al Shaab Village, Shj)6.00pm, 11.59

Snow Queen 3: Fire And Ice NEW!

Voices: Aleksey Tsitsilin, Robert Lence, Vladimir Nikolaev and Aleksey Zamyslov

The rare gift of getting into all kinds of trouble is their family trait. What else can you expect from the ones raised among trolls in snowy lands? Now, Kai and Gerda have grown up and entered a new stage - this time they are out to cause a global disaster.

Abu Dhabi & Al Ain

Star Al Wahda Cinema10.15, 12.15, 2.15, 4.15, 6.15, 8.15

Cine Royal (Dalma Mall)11.00, 1.00, 3.15, 5.15, 7.15

Cine Royal (Deerfields)11.00, 1.00, 3.15, 5.15, 7.15

Cine Royal (Khalidiyah Mall) 11.00, 1.00, 3.15, 5.15

Cine Royal (Ruwais Mall) 10.30, 12.30, 2.30, 4.30

Novo Abu Dhabi Mall 11.00, 1.00, 3.00, 5.00

Cinema Al Mariah11.00, 1.00, 3.15, 5.00, 7.00

Novo World Trade Centre11.00, 1.00, 3.00, 5.00, 9.00

Novo Bawabat Al Sharq (Baniyas)10.00, 11.50, 1.40, 3.30, 5.20

Star Bawadi Cinema (Al Ain) 1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 11.00

Star Barari Cinema (Al Ain) 10.30, 12.15, 2.00, 3.45, 5.45

Star Cineplex (Al Ain) 10.10, 12.00, 1.50, 3.40, 5.30

Oscar Cinemas (Al Foah Mall, Al Ain) 11.00, 12.45, 2.30, 4.15, 6.00

Oscar Cinemas Al Raha11.00, 12.45, 2.30, 6.00

Vox Yas Mall(Thu to Sun) 10.25, 11.15, 12.20, 2.20, 3.30, 4.20, 6.20

Dubai

Cinema City (Arabian Centre) 12.00, 2.00, 4.00, 6.00, 8.00

Novo Dragon Mart 10.00, 12.00, 3.10, 5.10, 7.10

Novo Festival Cinema (Festival City)11.00, 1.00, 3.00, 5.00

Novo Megaplex (Ibn Battuta)10.10, 12.00, 1.50, 3.40, 5.30, 7.20

Reel Cinemas (The Dubai Mall) 10.25, 11.10, 1.05, 3.00, 4.55, 6.50, 8.45

Reel Cinemas (City Walk)12.30, 2.00

Reel Cinemas (Dubai Marina Mall) 11.00, 1.00, 3.00

Reel Cinemas (The Beach)12.00, 12.50, 2.45

Vox Mall Of The Emirates9.45, 10.40, 11.45, 12.40, 1.45, 2.45, 4.50, 7.00, 9.10

Vox Mercato(Thu to Sun) 9.50, 11.50, 1.50, 3.50, 5.50

Sharjah & Northern Emirates

Star Cineplex (Fuj)10.15, 12.15, 2.15, 4.15, 6.00, 7.40, 9.20, 11.00

Galaxy Cinemas (Fuj) 11.40, 1.30, 3.20, 5.10, 7.00

Novo Mega Mall 11.00, 12.50, 2.40, 4.30

Novo Manar (RAK) 10.00, 12.00, 2.00, 4.00, 6.00

Star Cinemax (RAK) 10.10, 12.00, 1.50, 3.40, 5.30

Novo Buhairah (Shj) 10.15, 12.15, 2.15, 4.15, 6.15

Novo Sahara10.30, 12.20, 2.10, 4.00, 5.50

Oscar Cinemas (Al Shaab Village, Shj) 10.30, 12.15, 2.00, 3.45, 5.30

Vox (Fujairah City Centre) (Thu to Sun) 10.20, 12.25, 2.30, 4.30, 6.30

Vox (Al Hamra Mall, RAK) 10.30, 12.30, 2.30, 4.30, 6.30

The Monster NEW!

Cast: Zoe Kazan and Ella Ballentine

A mother and daughter must confront a terrifying monster when they break down on a deserted road.

Abu Dhabi & Al Ain

Star Al Wahda Cinema10.00, 1.30, 5.00

Cine Royal (Dalma Mall) 12.00, 2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 10.00, 00.00

Cine Royal (Deerfields) 12.00, 2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 10.00, 00.00

Cine Royal (Khalidiyah Mall) 8.00pm, 10.00, 00.00

Cinema Al Mariah11.30, 1.30, 3.30, 5.15, 7.00, 8.45, 10.30, 00.15

Star Bawadi Cinema (Al Ain)10.00, 2.10, 6.10, 10.10

Vox Marina Mall (Thu to Sun) 7.30pm, 9.40, 11.45

Vox Yas Mall(Thu to Sun) 8.25pm, 10.30, 00.30

Dubai

Cinema City (Arabian Centre) 3.00pm, 7.00, 11.00

Novo Dragon Mart12.30, 4.30, 8.30

Novo Megaplex (Ibn Battuta) 10.00, 11.50, 1.40, 3.30, 5.20, 7.10, 9.00, 10.50, 00.40

Reel Cinemas (The Dubai Mall) 7.00pm, 9.00, 11.00, 01.00

Reel Cinemas (City Walk)6.00pm, 00.00

Vox Cineplex (Grand Hyatt)(Thu to Sun) 7.30pm, 9.40, 11.40

Vox Mall Of The Emirates(Thu to Mon, Wed) 9.50pm, 00.00

Sharjah & Northern Emirates

Star Cineplex (Fuj) 12.00, 3.30, 7.00, 10.30, 00.30

Galaxy Cinemas (Fuj) 11.00, 2.40, 6.20, 10.00

Novo Manar (RAK)12.00, 3.50, 7.40, 11.30

Vox (Fujairah City Centre) (Thu to Sun) 5.15pm, 7.15, 9.25, 11.30

Vox (Al Hamra Mall, RAK) (Thu to Sun) 7.00pm, 9.10, 11.15

Within NEW!

Cast: Michael Vartan, Erin Moriarty and Nadine Velazquez

A thriller centered around a widower who moves into a seemingly perfect new home with his daughter and new wife.

Abu Dhabi & Al Ain

Star Al Wahda Cinema10.00, 2.00, 6.15, 8.15, 10.15, 00.15

Cine Royal (Dalma Mall) 11.30, 1.30, 3.30, 5.30, 7.30, 9.30, 11.30

Cine Royal (Deerfields)11.30, 1.30, 3.30, 5.30, 7.30, 9.30, 11.30

Cine Royal (Khalidiyah Mall) 10.45, 12.45, 2.50, 4.50, 6.55, 8.55, 11.15

Cinema Al Mariah 11.30, 1.30, 3.30, 5.30, 7.30, 9.30, 11.30, 01.15

Novo World Trade Centre 10.30, 2.15, 6.15, 10.10

Novo Bawabat Al Sharq (Baniyas)12.15, 4.15, 8.15, 00.15

Star Bawadi Cinema (Al Ain) 10.10, 1.50, 5.30, 9.10, 00.50

Star Barari Cinema (Al Ain)12.30, 4.00, 8.45, 10.30, 00.15

Star Cineplex (Al Ain) 10.10, 1.50, 5.30, 9.10, 00.50

Oscar Cinemas (Al Foah Mall, Al Ain) 11.00, 2.30, 9.00, 10.30, 00.15

Oscar Cinemas Al Raha11.00, 2.30, 4.15, 8.00, 10.45, 00.30

Vox Nation Towers11.00, 1.10, 3.30, 5.40, 8.00, 10.10, 00.15

Vox Marina Mall (Thu to Sun) 3.25pm, 5.30, 7.40, 9.50, 00.00

Vox Yas Mall(Thu to Sun) 11.40, 1.40, 3.40, 5.40, 7.40, 9.40, 11.45

Dubai

Cinema City (Arabian Centre) 11.00, 01.00, 5.00, 9.00

Novo Dragon Mart1.15, 5.30, 9.50, 11.45

Novo Festival Cinema (Festival City) 10.00, 2.00, 6.00, 10.00

Novo Megaplex (Ibn Battuta) 11.00, 12.50, 2.40, 4.30, 6.20, 8.10, 10.00, 11.50

Reel Cinemas (The Dubai Mall) 6.00pm, 7.30, 9.30, 11.30, 01.30

Reel Cinemas (City Walk) 4.00pm, 8.00, 10.00

Reel Cinemas (The Beach)7.00pm, 9.00, 11.00, 01.00, 01.45

Vox Cineplex (Grand Hyatt)(Thu to Sun) 12.40, 2.45, 4.45, 6.45, 8.45, 10.45, 00.45

Vox Mall Of The Emirates 11.10, 1.20, 3.30, 5.40, 7.50, 10.00, 00.15

Vox Mirdif City Centre3.40pm, 7.50, 10.00, 00.10

Sharjah & Northern Emirates

Star Cineplex (Fuj)10.15, 1.45, 5.15, 8.45, 00.15

Galaxy Cinemas (Fuj) 12.50, 4.30, 8.10, 11.00, 11.50

Novo Manar (RAK) 8.00pm, 10.00, 11.59 Star Cinemax (RAK)10.10, 1.50, 5.30, 9.10

Novo Buhairah (Shj) 8.00pm, 10.00, 00.00

Novo Sahara7.40pm, 9.30, 11.20

Oscar Cinemas (Al Shaab Village, Shj)10.30, 12.15, 8.30, 10.15, 0.15

Vox (Aj)(Thu to Sun) 4.50pm, 7.00, 9.05, 11.10

Vox (Fujairah City Centre) 12.00, 2.10, 4.15, 6.15, 8.20, 10.30

Vox (Al Hamra Mall, RAK) 11.15, 1.15, 3.15, 5.15, 7.15, 9.15, 11.15

Office Christmas Party

Abu Dhabi & Al Ain

Star Al Wahda Cinema 10.00am, 10.15pm

Cine Royal (Dalma Mall)11.00, 1.15, 3.45, 6.15

Novo World Trade Centre9.00pm, 11.30 Star Bawadi Cinema (Al Ain) 10.00pm, 00.00

Vox Nation Towers 6.45pm, 11.45

Vox Marina Mall11.20pm

Vox Yas Mall7.10pm, 9.45, 00.15

Dubai

Cinema City (Arabian Centre) 2.00, 7.00, 00.00

Novo Dragon Mart 10.30, 5.20, 9.40

Novo Festival Cinema (Festival City) 7.00pm, 9.10, 11.30

Novo Megaplex (Ibn Battuta) 1.10, 3.20, 5.30, 7.40, 9.50, 11.59

Reel Cinemas (The Dubai Mall) 12.50, 3.10, 5.30, 7.50, 10.10, 0.30

Reel Cinemas (City Walk)3.40pm, 9.30, 11.50

Reel Cinemas (Dubai Marina Mall) 2.50, 5.10, 7.30, 9.50

Reel Cinemas (The Beach) 1.30, 4.40, 7.00, 9.50, 00.10

Vox Cineplex (Grand Hyatt) (Thu to Sun) 1.55, 7.15, 00.35

Vox Mall Of The Emirates 10.50, 1.20, 3.50, 6.15, 8.40, 11.10

Vox Mercato5.30pm, 10.30

Vox Mirdif City Centre 11.50pm

Sharjah & Northern Emirates

Novo Manar (RAK)11.55, 3.50, 7.45, 11.50

Vox (Fujairah City Centre) 10.15pm

Vox(Al Hamra Mall,RAK) 11.15pm

Passengers

Abu Dhabi & Al Ain

Star Al Wahda Cinema10.00am, 12.15

Cine Royal (Dalma Mall) 3.30pm, 6.15, 8.45, 11.20

Cine Royal (Deerfields)11.00, 4.30, 5.00, 7.30, 10.00, 9.15, 11.50

Cine Royal (Khalidiyah Mall) 8.30pm, 11.00

Cine Royal (Ruwais Mall) 8.15pm, 10.50

Novo Abu Dhabi Mall7.00pm, 9.15, 11.30

Cinema Al Mariah9.00pm, 11.15, 01.30am

Novo World Trade Centre4.30pm, 9.30, 11.50

Novo Bawabat Al Sharq (Baniyas) 7.10pm, 9.35, 11.55

Star Bawadi Cinema (Al Ain) 1.10, 3.20, 5.30, 7.40, 9.50, 00.00

Oscar Cinemas (Al Foah Mall, Al Ain) 9.45pm, 00.30

Vox Nation Towers(Thu to Sun) 10.30, 1.10, 3.45, 6.20, 9.00, 11.40

Vox Marina Mall(Thu to Sun) 11.00, 1.30, 4.00, 6.30, 9.00, 11.30

Vox Yas Mall(Thu to Sun) 10.00, 12.45, 3.30, 6.10, 8.50, 11.30

Dubai

Cinema City (Arabian Centre) 11.30, 4.30, 9.30

Novo Dragon Mart 10.00, 12.20, 2.40, 5.00, 7.20, 9.40, 11.59

Novo Cinecity (Al Ghurair) 6.30pm, 8.45, 11.00

Novo Festival Cinema (Festival City) 11.30, 1.50, 4.10, 6.30, 8.50, 11.15

Novo Megaplex (Ibn Battuta) 1.00, 3.20, 5.40, 8.00, 10.20, 00.40

Reel Cinemas (The Dubai Mall) 11.50, 2.20, 4.50, 6.15, 7.20, 8.45, 9.50, 11.15, 00.20, 01.45

Reel Cinemas (City Walk)2.00, 4.30, 7.05, 9.40, 00.10

Reel Cinemas (Dubai Marina Mall) 4.20pm, 6.50, 9.20, 11.50

Reel Cinemas (The Beach) 12.50, 2.20, 3.20, 5.00, 5.50, 7.40, 8.20, 10.20, 10.50, 01.20

Vox BurJuman (Thu to Sun) 11.00, 1.35, 4.15, 6.50, 9.25

Vox Cineplex (Grand Hyatt)10.00, 12.45, 3.30, 6.15, 9.00, 11.45

Vox Mall Of The Emirates10.45, 12.40, 1.20, 3.20, 4.00, 6.10, 6.40, 8.50, 9.15, 11.30, 11.45

Vox Mercato (Thu to Sun) 3.00pm, 5.40, 8.20, 11.00

Vox Mirdif City Centre 10.30, 1.00, 3.35, 6.10, 7.20, 8.50, 10.15, 11.25

Sharjah & Northern Emirates

Galaxy Cinemas (Fuj)9.00pm, 11.15 Novo Mega Mall 6.50pm, 9.10, 11.30

Novo Manar (RAK)9.45pm, 11.59

Star Cinemax (RAK)7.00pm, 9.15, 11.30

Novo Buhairah (Shj) 10.15, 12.30, 2.45, 5.00, 7.15, 9.30, 11.45

Novo Sahara6.00pm, 8.20, 11.00

Vox (Aj) (Thu to Sun) 11.00, 1.35, 4.05, 6.30, 9.05, 11.40

Vox (Fujairah City Centre) 10.05, 11.45, 12.45, 6.15, 11.30

Vox (Al Hamra Mall, RAK) (Thu to Sun) 10.15, 12.50, 3.25, 6.00, 8.45, 11.30

Sing

Abu Dhabi & Al Ain

Star Al Wahda Cinema 10.00, 12.00, 2.30, 5.45, 7.00

Cine Royal (Dalma Mall)11.15, 1.30, 3.45, 6.00, 8.15

Cine Royal (Deerfields) 11.15, 1.30, 3.45, 6.00, 8.15

Cine Royal (Khalidiyah Mall) 11.15, 1.30, 3.45, 6.00

Novo Abu Dhabi Mall 10.00, 12.00, 2.00, 4.00, 6.00

Novo Bawabat Al Sharq (Baniyas)10.00, 12.00, 2.00, 4.00, 6.00

Star Bawadi Cinema (Al Ain)10.00, 12.00, 2.00, 4.00, 6.00, 8.00

Star Barari Cinema (Al Ain) 11.00, 12.45, 2.45, 4.45, 6.45

Star Cineplex (Al Ain) 10.00, 12.00, 2.00, 4.00

Oscar Cinemas (Al Foah Mall, Al Ain) 11.00, 1.00, 3.00, 5.00, 7.45

Oscar Cinemas Al Raha11.00, 1.00, 4.15

Vox Nation Towers (Thu to Sun) 10.20, 12.40, 3.00, 5.20, 7.40

Vox Marina Mall (Thu to Sun) 9.30, 10.30, 12.00, 1.00, 2.30, 5.00

Vox Yas Mall (Thu to Sun) 11.00, 1.30, 4.00, 6.30, 9.00, 11.30

Dubai

Cinema City (Arabian Centre) 12.00, 2.10, 4.20, 6.30, 8.40, 10.50

Novo Cinecity (Al Ghurair) 10.30, 12.30, 2.30, 4.30

Novo Festival Cinema (Festival City) 10.00, 12.00, 2.00, 4.00, 6.00, 8.00

Novo Megaplex (Ibn Battuta)10.20, 11.00, 12.20, 1.00, 2.20, 3.00, 4.20, 5.00, 6.20, 7.00, 8.20, 9.00, 10.20

Reel Cinemas (The Dubai Mall)10.40, 11.30, 12.30, 1.45, 2.50, 4.00, 5.10, 6.20, 8.35

Reel Cinemas (City Walk) 12.40, 2.50, 5.00, 7.15

Reel Cinemas (Dubai Marina Mall) 10.30, 11.30, 12.40, 1.45, 4.00, 6.15

Reel Cinemas (The Beach)12.00, 1.45, 4.00, 6.15, 7.10

Vox BurJuman (Thu to Sun) 10.00, 12.30, 1.30, 3.00, 5.30, 8.00

Vox Cineplex (Grand Hyatt) (Thu to Sun) 11.30, 2.00, 4.30, 7.00

Vox Galleria (Al Wasl) 6.00pm

Vox Mall Of The Emirates9.30, 10.30, 11.15, 12.00, 1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.00, 6.30, 7.30, 9.00, 10.00, 00.30

Vox Mercato(Thu to Sun) 10.00, 11.00, 1.20, 3.40, 6.10

Vox Mirdif City Centre9.30, 10.40, 11.55, 1.10, 2.20, 4.45, 7.15, 9.45

Sharjah & Northern Emirates

Star Cineplex (Fuj) 11.00, 1.00, 3.00, 5.00, 7.00

Galaxy Cinemas (Fuj) 11.00, 1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00

Novo Mega Mall 10.30, 12.30, 2.30, 4.30, 6.30

Novo Manar (RAK) 10.00, 11.50, 1.45, 3.45, 5.45, 7.45

Star Cinemax (RAK) 10.00, 12.00, 2.00, 4.00

Novo Buhairah (Shj) 10.00, 12.00, 2.00, 4.00, 6.00

Novo Sahara12.00, 2.00, 4.00

Oscar Cinemas (Al Shaab Village, Shj) 10.30, 12.30, 2.00, 4.00

Vox (Aj) (Thu to Sun) 10.00, 12.30, 1.15, 2.50, 5.20, 6.10

Vox (Fujairah City Centre) (Thu to Sun) 10.00, 12.25, 2.55, 5.15, 7.45

Vox (Al Hamra Mall, RAK) 9.40, 12.00, 2.25, 4.50, 7.20, 9.40

Hindi

Dangal

Abu Dhabi & Al Ain

Star Al Wahda Cinema12.00, 2.00, 5.15, 8.30, 10.30, 11.45

Cine Royal (Dalma Mall) 10.30, 1.45, 4.00, 5.00, 7.15, 8.15, 9.15, 10.30, 11.25

Cine Royal (Deerfields)1.45, 4.00, 5.00, 7.15, 8.15, 10.30, 11.25

Cine Royal (Khalidiyah Mall) 10.00, 11.00, 1.10, 2.10, 4.15, 5.15, 7.25, 8.25, 10.35, 11.35

Cine Royal (Ruwais Mall)10.00, 1.15, 4.30, 7.45, 11.00

Club (Al Ain) 12.00, 3.00, 8.45, 11.45

Eldorado1.30, 7.30

Novo Abu Dhabi Mall 10.30, 1.35, 4.40, 7.45, 11.00

Cinema Al Mariah10.30, 1.30, 5.00, 8.00, 11.00

Novo World Trade Centre10.30, 1.45, 5.00, 8.15, 11.30

Novo Bawabat Al Sharq (Baniyas)8.00pm, 11.10

Star Bawadi Cinema (Al Ain) 11.30, 12.00, 2.30, 3.00, 5.30, 6.00, 8.30, 9.00, 11.30, 00.00

Star Barari Cinema (Al Ain) 5.30pm, 8.30, 11.30

Star Cineplex (Al Ain)11.30, 2.30, 5.30, 8.30, 11.30

National 11.30, 12.30, 2.30, 3.30, 5.30, 6.30, 8.30, 9.30, 11.30, 00.30

Oscar Cinemas (Al Foah Mall, Al Ain) 4.15pm, 6.00, 9.00, 11.59

Oscar Cinemas Al Raha7.45pm

Vox Nation Towers(Thu to Sun) 12.00, 3.50, 7.30, 11.00

Vox Marina Mall (Thu to Sun) 10.00, 1.30, 5.00, 8.30, 00.00

Vox Yas Mall (Thu to Sun) 10.00, 1.20, 4.40, 8.00, 10.30, 11.30

Dubai

Cinema City (Arabian Centre) 11.00, 2.00, 5.05, 6.05, 8.10, 9.10, 11.15, 00.15

Galleria 10.00, 1.00, 4.05, 7.10, 10.20, 01.30

Novo Dragon Mart 10.00, 10.30, 11.00, 1.15, 2.00, 2.15, 4.30, 5.10, 5.30, 7.45, 8.15, 8.45, 9.00, 11.00, 11.30, 11.59, 00.10

Novo Cinecity (Al Ghurair)10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 1.40, 2.10, 2.40, 3.10, 4.50, 5.20, 5.50, 6.20, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 11.10, 00.10

Novo Festival Cinema (Festival City) 10.00, 11.00, 1.15, 2.10, 4.30, 5.20, 7.00, 7.45, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.40

Novo Megaplex (Ibn Battuta) 10.00, 10.30, 1.10, 1.40, 4.20, 4.50. 7.30, 8.00, 10.40, 11.10

Lamcy 10.00, 12.00, 1.00, 3.00, 4.00, 6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 00.00

Reel Cinemas (The Dubai Mall) 12.00, 1.00, 3.20, 4.20, 7.40, 9.10, 11.00, 11.50, 00.30

Vox BurJuman (Thu to Sun) 9.40, 1.15, 4.45, 8.15, 11.45

Vox Cineplex (Grand Hyatt) (Thu to Sun) 11.00, 12.15, 2.30, 3.50, 6.00, 7.00, 9.30, 10.50, 01.00

Vox Mall Of The Emirates 10.40, 2.15, 5.50, 9.30, 01.00

Vox Mercato(Thu to Sun) 10.20, 1.50, 5.20, 8.50, 00.15

Vox Mirdif City Centre 9.30, 1.00, 4.30, 8.00, 11.30, 00.30

Vox Shindagha10.00, 12.30, 1.30, 4.00, 5.00, 7.30, 8.30, 11.00, 00.00

Sharjah & Northern Emirates

Star Cineplex (Fuj) 10.00, 11.15, 12.50, 2.15, 3.45, 5.15, 6.40, 8.15, 9.35, 11.15, 00.30

Galaxy Cinemas (Fuj)11.30, 2.30, 5.30, 8.30, 11.30

Novo Mega Mall 10.00, 11.00, 1.15, 2.10, 4.30, 5.20, 7.45, 8.30, 11.00, 11.30, 11.40,

Novo Manar (RAK)10.15, 1.30, 4.45, 8.00, 11.15

Star Cinemax (RAK) 11.30, 2.30, 5.30, 8.30, 11.30

Star Dana (Fuj) 10.30, 12.00, 1.20, 3.00, 4.15, 6.00, 7.15, 9.00, 10.15, 00.00, 01.15

Gulf (RAK) 1.30, 4.30, 7.30, 10.30

Novo Buhairah (Shj) 10.00, 11.00, 1.15, 2.15, 4.30, 5.30, 7.45, 8.45, 11.00, 00.00

Novo Sahara 11.00, 1.15, 2.10, 4.30, 5.20, 7.45, 8.30, 11.00, 11.40

Star Cineplex (Shj)1.15, 3.00, 4.15, 5.00, 6.00, 7.15, 8.00, 9.00, 10.15, 11.00, 00.00

Oscar Cinemas (Al Shaab Village, Shj) 11.00, 2.30, 5.30, 6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.30, 11.45, 00.00

Vox (Aj) 9.50,1.25, 4.55, 8.25, 0.00

Vox (Fujairah City Centre) 9.30, 1.00, 4.30, 8.00, 11.30

Vox (Al Hamra Mall, RAK) 9.30, 1.00, 4.30, 8.00, 11.30, 00.15

Malayalam

Oru Muthassi Gadha NEW!

Cast: Rajini Chandy, Bhagyalakshmi, Vineeth Sreenivasan and Aparna Balamurali

A woman is forced to play companion to her daughter’s cantankerous mother in law, when the family takes a trip.

Abu Dhabi & Al Ain

Star Al Wahda Cinema 3.00pm, 7.45

Cine Royal (Dalma Mall) 10.45, 1.40, 4.45, 7.45, 10.45

Cine Royal (Deerfields) 1.30, 7.00, 10.00 Cine Royal (Khalidiyah Mall) 7.15pm, 10.45

Cine Royal (Ruwais Mall)11.15, 2.15, 5.15

Club (Al Ain)6.00pm

Eldorado4.00pm, 10.00

Cinema Al Mariah10.30, 1.15, 4.00, 6.45, 9.30, 00.15

Novo World Trade Centre10.00, 12.45, 3.30, 6.15, 9.00, 11.45

Star Bawadi Cinema (Al Ain)12.00, 3.00, 6.00, 8.50, 11.40

National 4.45pm, 10.45

Dubai

Galleria10.30, 1.30, 4.30, 10.30

Novo Dragon Mart 10.15, 1.00, 3.50, 6.40, 9.30, 00.15

Novo Cinecity (Al Ghurair)11.00, 4.00, 9.00

Novo Megaplex (Ibn Battuta) 12.00, 3.00, 6.00, 9.00, 11.59

Vox BurJuman (Thu to Sun) 10.45, 2.00, 8.30, 11.59

Vox Cineplex (Grand Hyatt)(Thu to Sun) 11.30, 2.30, 8.40, 00.40

Vox Shindagha (Thu to Sun) 10.30, 1.45, 5.00, 8.15, 11.30

Sharjah & Northern Emirates

Al Hamra4.30pm, 10.30

Novo Mega Mall 10.00, 12.45, 3.30, 6.15, 9.00, 11.45

Star Dana (Fuj) 10.45, 1.30, 4.15, 7.15, 10.15, 01.00

Gulf (RAK) 1.45, 8.00

Star Cineplex (Shj)2.00, 10.30

Oscar Cinemas (Al Shaab Village, Shj)2.00, 4.45, 7.30

Vox (Aj)10.20, 1.30, 11.10

Tagalog

Vince & Kath & James NEW!

Cast: Julia Barretto, Joshua Garcia and Ronnie Alonte

Vince starts as a secret admirer who eventually conveys his feelings to Kath. Things take a twist when James enters their lives.

Abu Dhabi & Al Ain

Star Al Wahda Cinema4.30pm, 9.15, 11.45

Cinema Al Mariah 10.45, 1.00, 3.15, 5.30, 7.45, 10.00, 00.15

Novo World Trade Centre11.30, 2.00, 7.00

Star Bawadi Cinema (Al Ain)12.00, 4.00, 8.00, 00.00

Dubai

Novo Cinecity (Al Ghurair) 1.45, 6.45, 11.45

Novo Megaplex (Ibn Battuta) 5.00pm, 7.20, 9.40, 11.59

Vox BurJuman (Thu to Sun) 10.30, 4.00, 6.30, 9.45, 10.30, 1.00

Vox Mercato 12.25, 8.40, 11.10

Telugu

Vangaveeti

Dubai

Vox BurJuman (Thu to Sun) 5.15pm